MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte ein E-Auto vom Gelände ein Baufachhandels. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht nach Zeugen.

In der Zeit von Samstagmorgen bis Montagmorgen drangen Diebe in das Firmengelände eines Baufachhandels in der Rößlermühlstraße ein. Von dort stahlen die Täter ein weißes E-Auto im Wert von zirka 35.000 Euro. Der VW ID.3 trug zuletzt das amtliche Kennzeichen: MAK-BS 12.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Diebstahl des E-Autos machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge auf oder am Firmengelände in der Rößlermühlstraße beobachtet? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof.