ANSBACH. (1107) Im Verlauf des vergangenen Wochenendes (22.09.2023 – 25.09.2023) brachen Unbekannte in die Werkstatt eines Möbelhauses in Ansbach ein und entwendeten Werkzeug. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Über das Wochenende drangen unbekannte Personen mutmaßlich über die Eingangstür gewaltsam in die Werkstatt eines Möbelhauses in der Adalbert-Pilipp-Straße ein. Die Diebe verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Aus dem Innenraum entwendeten sie verschiedene Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Beamte des zuständigen Fachkommissariats haben die weiteren Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler