MÜHLDORF A. INN. Am Donnerstagabend, 6. Juli 2023, kam es in Mühldorf am Inn zu einem Raubüberfall, bei dem der zunächst unbekannte Täter die Angestellte einer Tankstelle bedrohte, Bargeld aus der Kasse raubte und anschließend flüchtete. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben vorerst erfolglos. Das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat der Kripo Mühldorf am Inn übernahm diesbezüglich, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weiteren Ermittlungen. Mittlerweile konnte ein dringend Tatverdächtiger festgenommen werden. Dieser wurde am 24. September dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, kam es in Mühldorf am Inn am Abend des 6. Juli 2023 zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Dabei bedrohte der zunächst unbekannte Täter die Angestellte der Tankstelle und erbeutete Bargeld. Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Täter unerkannt. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, mit mehreren Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Mühldorf, umliegender Dienststellen sowie eines Polizeihubschraubers führten nicht zum Erfolg.

Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen und Zeugenbefragungen ergab sich nun der dringende Tatverdacht gegen einen heranwachsenden Mann. Von Seiten der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde daraufhin ein Untersuchungshaftbefehl beantragt und durch den zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Traunstein erlassen. Der dringend Tatverdächtige wurde am Morgen des 24. September durch Kräfte der Polizeiinspektion Burghausen verhaftet. Noch am selben Tag wurde der serbische Heranwachsende dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser setzte den erlassenen Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.