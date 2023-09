THANNHAUSEN / LKR. GÜNZBURG. Am Sonntagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife der PI Krumbach (Schwaben) zwei Personen, die Drogen bei sich hatte. Eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 49-jährigen Tatverdächtigen führte dann zu einer größeren Menge Kokain, er sitzt daher nun in Untersuchungshaft.

Die Kontrolle der beiden Personen erfolgte, da sie sich offenbar unberechtigt an einem privaten Fischweiher in der Nähe von Thannhausen aufhielten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass der 49-jährige Mann Drogen in seinem Rucksack hatte. Bei der Durchsuchung seiner Sachen und später auch seiner Wohnung fanden die Polizisten dann eine Vielzahl verschiedener Betäubungsmittel bei ihm auf, darunter auch eine Kokainmenge im zweistelligen Grammbereich. Bei seiner 46-jährigen Begleiterin fanden die Beamten ebenfalls Drogen auf, allerdings in deutlich geringerer Menge. Die Polizisten entließen sie deshalb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet sie aber dennoch.

Ihren Begleiter nahmen die Beamten dagegen vorläufig fest. Er hatte bei seinen Betäubungsmitteln auch ein Messer dabei, so dass die Beamten gegen ihn jetzt wegen des Verdachts des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln. Das Fachkommissariat der Kripo Memmingen hat die entsprechenden Ermittlungen dazu übernommen.

Der Beschuldigte hat wegen dieses Tatvorwurfs mit einer erheblichen Freiheitsstrafe zu rechnen, so dass die sachleitende Staatsanwaltschaft Memmingen deswegen gegen ihn einen Haftbefehl beantragte. Die Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen ordnete daraufhin die Untersuchungshaft an und die Beamten brachten den Beschuldigten in eine bayerische Justizvollzugsanstalt. (KPI Memmingen)

