LKRS. EBERSBERG.Erneut wurden am vergangenen Wochenende mehrere Gastronomiebetriebe im Landkreis Ebersberg zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Kriminalpolizei Erding vermutet einen Zusammenhang mit vorangegangenen Delikten und arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung der Taten:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch das Aufhebeln einer Eingangstür Zutritt zu einer Go-Kart-Halle in Neufinsing. Erfolglos durchsuchten sie das gesamte Gebäude nach Diebesgut. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Vermutlich kurz nach Mitternacht versuchten die Täter dann, in ein Gasthaus an der Hauptstraße in Hohenlinden einzubrechen. Ein angegangenes Fenster hielt den Hebelversuchen der Unbekannten stand, so dass die Einbrecher nicht in das Gebäude gelangten.

Gegen 02:30 Uhr drangen die Täter über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten einer Brauereigaststätte an der Hauptstraße in Markt Schwaben ein.

Vom Gastraum aus durchsuchten sie das komplette Gebäude und erbeuteten so mehrere Geldbeutel und einen insgesamt dreistelligen Bargeldbetrag.

Nach 03.00 Uhr versuchten die Unbekannten, durch das Aufhebeln einer Eingangstür in ein italienisches Restaurant an der Münchener Straße in Pliening einzudringen. Kurz vor dem Eintreffen der durch Zeugen alarmierten Polizeistreife konnten die Einbrecher mit einem Fahrzeug flüchten.

Die sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, blieb ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Erding bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang den Einbrüchen stehen könnten, über die Telefonnummer 08122-9680 mitzuteilen.