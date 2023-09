ERKHEIM / LKR. UNTERALLGÄU. Am Samstag, 23.09.2023, kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Erkheim zu einem Polizeieinsatz wegen einer gemeldeten Bedrohung auf eine Frau. Ein 37-jähriger tatverdächtiger Mann sitzt nun in Untersuchungshaft

Der Anlass war ein Notruf über eine mögliche Bedrohung einer 26-jährigen Bewohnerin durch einen Mitbewohner. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei begaben sich an die Unterkunft und trafen den 37-jährigen mutmaßlichen Täter mit einem Küchenmesser in der Hand an. Er legte auf Aufforderung der Beamten das Messer schließlich weg und die Polizeibeamten überwältigten ihn. Bei der Festnahme leistete er zwar geringfügig Widerstand, verletzt wurden dabei jedoch weder er noch die Polizeibeamten.

Bei den weiteren Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes der Kripo Memmingen (KDD) vor Ort ergab sich dann der Verdacht, dass die Bedrohung der Bewohnerin durch den ebenfalls in der Unterkunft lebenden Mann einen sexuell motivierten Hintergrund gehabt haben könnte. Nachdem sie rechtzeitig einen Notruf absetzte, blieb die Frau aber unverletzt.

Gegen den Beschuldigten ermittelt jetzt das Fachkommissariat der KPI Memmingen wegen des Verdachts der versuchten sexuellen Nötigung. Die sachleitende Staatanwaltschaft Memmingen beantragte einen Haftbefehl gegen ihn. Durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Neu-Ulm wurde daraufhin die Untersuchungshaft angeordnet und die Beamten brachten den Beschuldigten in eine bayerische Justizvollzugsanstalt. (KPI Memmingen)

