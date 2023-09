LINDAU. In der Nacht vom 20. auf den 21.09.23 kam es gegen Mitternacht zum Streit dreier Männer. Einer der beteiligten Männer griff die anderen beiden mit einem Messer an und fuhr mit einem Pkw auf sie zu. Der 28-jährige Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Vor einer Unterkunft kam es in der Tatnacht zu einem Streit unter drei Männern, welche zuvor gemeinsam Alkohol konsumiert hatten. Der spätere mutmaßliche Täter, ein 28-jähriger Mann, fuhr in alkoholisiertem Zustand mit seinem Pkw zurück zu seiner Wohnung. Dort nahm er ein großes Küchenmesser an sich und fuhr zurück zur Unterkunft, wo er erneut auf den 39-jährigen Kontrahenten und dessen 27-jährigen Neffen stieß, mit denen er zuvor in Streit geraten war.

Im Rahmen der folgenden körperlichen Auseinandersetzung zog der 28-Jährige das Küchenmesser und versuchte seine beiden Kontrahenten damit im Bereich des Oberkörpers zu verletzen. Diese konnten jedoch zurückweichen, so dass es zu keinen Verletzungen kam. Daraufhin stieg der 28-Jährige wieder in seinen Pkw und versuchte, seine beiden Kontrahenten zu überfahren. Diese konnten dem Pkw jedoch mehrfach ausweichen, weshalb sie auch hier nicht verletzt wurden.

Schließlich fuhr der Tatverdächtige davon, kehrte jedoch nach etwa 50 Metern wieder um und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den mittlerweile auf der Straße stehenden 27-jährigen Mann zu, offenbar auch hier in der Absicht, ihn zu überfahren. Dieser warf einen schweren Stein auf den Pkw und sprang zur Seite, um nicht angefahren zu werden. Anschließend fuhr der Fahrer auf den 39-Jährigen zu und kollidierte mit ihm an der linken Seite seines Pkw. Der Mann wurde durch den Aufprall zur Seite geschleudert und zog sich schwere Prellungen und großflächige Schürfwunden zu.

Der Tatverdächtige fuhr schließlich zurück zu seiner Wohnung, wo ihn mittlerweile alarmierte Polizeibeamte der Polizeiinspektion Lindau festnahmen. Aufgrund der starken Alkoholisierung des Tatverdächtigen stellten sie zudem seinen Führerschein sicher. Den Pkw beschlagnahmten die Beamten ebenfalls.

Die Kriminalpolizei Lindau ermittelt nun weiter wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Den 28-jährigen Tatverdächtigen führten Beamten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten am 22.09.2023 dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vor, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Beamten überstellten den Tatverdächtigen in die JVA Kempten. (KPS Lindau)

