GLASHÜTTEN, LKR. BAYREUTH. Am Sonntagnachmittag führten Polizeibeamte der Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Oberfranken zum Ende der Motorradsaison mehrere Motorradkontrollen an der St2185 im Gemeindegebiet Glashütten durch. Die Beamten konnten ein positives Resümee in Hinsicht auf das Verhalten der Motorradfahrenden und des technischen Zustandes der Bikes ziehen.

Im Zeitraum von 13 bis 17 Uhr stoppten und kontrollierten die speziell geschulten Polizeibeamten der Motorradkontrollgruppe etwa 80 Motorräder. Aufgrund von Ausrüstungsverstößen leiteten die Beamten insgesamt fünf Bußgeldverfahren ein und sprachen mehrere Verwarnungen aus. Ein Motorradfahrer musste sein Sportbike vor Ort stehen lassen, da es aufgrund von Manipulationen im Bereich der Brems- und der Auspuffanlage nicht mehr für den Straßenverkehr geeignet war. Die Polizisten sprachen hier eine Unterbindung der Weiterfahrt aus. Zudem muss der Fahrer mit einem Bußgeldverfahren sowie einem Punkt rechnen.

Die Mitglieder der Motorradkontrollgruppe bemerkten bei den Kontrollen, dass die bisherige Motorradsaison deutliche Spuren an den Reifen hinterlassen hat. Die Profiltiefen waren bei einigen Fahrzeugen an der Grenze. Gegen zwei Motorradfahrer musste auch hier ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden, da die Reifen der Bikes die gesetzlich vorgeschriebene Reifenprofiltiefe von 1,6 mm unterschritten hatten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang und mit Blick auf die Reifenbeschaffenheit darauf hin, dass im Herbst vermehrt Gefahrenquellen auf der Straße durch Laub, Verschmutzungen durch Erntetätigkeiten und der zunehmenden Reifbildung vorzufinden sind.

Die Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Oberfranken wünscht allen Motorradfahrenden eine unfallfallfreie Fahrt und bittet ebenso um eine verstärkte Rücksichtnahme hinsichtlich der Lärmbelästigung von Anwohnern an den vielbefahrenen Motorradstrecken in Oberfranken.