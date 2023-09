WÜRZBURG UND KITZINGEN. Am Donnerstagmorgen hat die Kriminalpolizei Würzburg zusammen mit Unterstützungskräften eine großangelegte Festnahme- und Durchsuchungsaktion durchgeführt. Die Aktion richtete sich gegen insgesamt acht Tatverdächtige, denen unter anderem schwere Raub- und Körperverletzungsdelikte vorgeworfen werden. Zwei Jugendliche sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und wurde bei dem Einsatz durch die Bereitschaftspolizei, die Zentralen Einsatzdienste Würzburg und die Polizeiinspektion Kitzingen unterstützt.

Ermittlungen gegen jugendliche Tatverdächtige

Seit mehreren Wochen ermittelt die Kriminalpolizei Würzburg im Austausch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, der Polizeiinspektion Kitzingen und der Staatsanwaltschaft Würzburg gegen eine Gruppe von Jugendlichen, denen schwere Raub- und Körperverletzungsdelikte vorgeworfen werden. Bei den Taten erbeuteten die Täter Kleidungsstücke und Bargeld.

Demnach stehen die Jugendlichen, die in unterschiedlicher Zusammensetzung agierten, unter dem Tatverdacht, u. a. Ende August, eine Bedrohung und einen versuchten Raub im Bereich einer Wohneinrichtung in der Sedanstraße in Würzburg begangen zu haben. Unter anderem bedrohten Sie hier Bewohner durch das Vorzeigen von Messern. Verletzt wurde bei dem Vorfall dem Sachstand nach niemand.

Ebenfalls Ende August bedrohten die Tatverdächtigen mehrere Jugendliche in der Straße Am unteren See in Kitzingen. Auch hier hielten diese ein Messer als Drohmittel vor und erbeuteten eine Tasche, samt Inhalt. Einen Jugendlichen verletzten diese durch Schläge.

Am 01.September kam es zu einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen. Hier hatten vier Tatverdächtige, die der Gruppe zugeordnet werden, dem Sachstand nach erst eine verbale Streitigkeit mit einem Mann begonnen. Im weiteren Verlauf trat und schlug einer der Tatverdächtigen den Geschädigten und fügte diesem hierdurch Verletzungen zu.

Mitte September kam es dem Sachstand nach zu einem Raubdelikt in der Friedenstraße in Kitzingen, als vier nunmehr tatverdächtige Jugendliche die der Gruppe zugeordnet werden einen Jugendlichen mit Schlägen angingen und ebenfalls unter Vorhalt eines Messers Kleidungsstücke raubten.

Letztmalig traten zwei Jugendliche aus dem Umfeld der Gruppe am Mittwochabend in Erscheinung, als sie gegen 19:00 Uhr am Dominikanerplatz in Würzburg einen Geschädigten körperlich angingen und diesen auch mit einem Nothammer und einem Messer bedroht haben sollen. Die Polizei ermittelt in diesem Fall unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen begegneten die Tatverdächtigen ihren Opfern mit einem hohen Maß an krimineller Energie, nahmen auch Verletzungen ihrer Opfer in Kauf. So agierten sie dem Sachstand nach teils gemeinschaftlich, führten Messer mit sich und setzten diese wie geschildert auch ein.

Ermittlungen führten zur Identifikation von mehreren Personen

Intensive Ermittlungen, bei denen unter anderem zahlreiche Zeugen vernommen, Videoaufzeichnungen gesichtet und an den Tatorten gesicherte Spuren ausgewertet wurden, führten inzwischen zur Identifizierung von acht in unterschiedlichen Konstellationen an den Taten beteiligten jugendlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.

Schnelles und konsequentes Handeln - Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse

Im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg wurden am Mittwoch durch die Staatsanwaltschaft zwei Haftbefehle und acht Durchsuchungsbeschlüsse beim Ermittlungsrichter erwirkt, die bereits einen Tag später vollzogen wurden.

Gegen 06:00 Uhr öffneten Polizeibeamte in einer gemeinsamen Aktion zeitgleich teils gewaltsam die Wohnungstüren der ermittelten Aufenthaltsorte von insgesamt acht Tatverdächtigen. Sie durchsuchten im Beisein der Familienangehörigen die durch die Jugendlichen genutzten Räumlichkeiten. Unmittelbar begleitet wurden die Durchsuchungsmaßnahmen durch eine vor Ort anwesende Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Würzburg. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten mehrere für die Strafverfahren relevante Gegenstände wie Diebesgut, Messer, Datenträger und Tatkleidung sichergestellt werden. Auch wurden die beiden Haftbefehle gegen einen 15 und einen 16 Jahre alten Jugendlichen aus Kitzingen vollstreckt.

Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Der Ermittlungsrichter hielt die Haftbefehle gegen die beiden Jugendlichen im Rahmen einer Vorführung am Donnerstagnachmittag aufrecht. Die beiden wurden in der Folge in Justizvollzugsanstalten gebracht. Weitere Beschuldigte wurden erkennungsdienstlichen Maßnahmen unterzogen und DNA-Entnahmen durchgeführt. Diese wurden nach Durchführung der Maßnahmen entlassen und werden sich nun in Strafverfahren verantworten müssen.

Leiter der Kripo Würzburg zeigt sich mit der Aktion zufrieden

Kriminaldirektor Michael Libionka, Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg zeigt sich mit der Polizeiaktion am Donnerstagmorgen zufrieden: „Durch die Festnahme- und Durchsuchungsaktion konnten wir wieder einmal unter Beweis stellen, dass sich die Bevölkerung auf uns verlassen kann. Durch akribische Ermittlungsmaßnahmen, in die wir auch in diesen Fällen viel Personal und Aufwand investiert haben, konnten wir mehrere schwere Straftaten aufklären und u.a. auch durch die Inhaftierung der beiden Beschuldigten wahrscheinlich weitere Taten verhindern. Deshalb sind wir der Justiz auch sehr dankbar, dass wir sehr schnell die entsprechenden Ermittlungsschritte einleiten können, handelt es sich doch um sehr junge Tatverdächtige.“

Weitere Ermittlungen sollen nun unter anderem zur Klärung weiterer Taten dienen

Die Kriminalpolizei Würzburg führt nun die Ermittlungen in enger Abstimmung mit den Ermittlern der Polizeiinspektionen Würzburg Stadt und Kitzingen sowie der Staatsanwaltschaft Würzburg weiter, um anhand der sichergestellten Gegenstände und im Zuge der Spurenauswertung weitere, den Tatverdächtigen und deren Umfeld zuzuordnenden Straftaten aufzuklären.