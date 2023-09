DEGGENDORF. Am Freitag, 22.09.2023, hatten die Bürgerinnen und Bürger aus dem Großraum Deggendorf die Möglichkeit im Rahmen der Aktion ‚Coffee with a Cop‘ (zu Deutsch: ‚Kaffee mit einem Polizisten‘) mit „ihrer“ Polizei ins Gespräch zu kommen.

In der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr konnte die Bevölkerung in lockerer Atmosphäre in den Deichgärten an der Donaupromenade mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sprechen. Bei einer Tasse Kaffee, Tee oder Kakao bestand die Gelegenheit aktuelle Themen anzusprechen, ganz allgemeine Fragen zur Arbeit der Polizei zu stellen oder auch einen kleinen Plausch mit den Beamtinnen und Beamten zu halten.

Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, wurden am Vormittag und während der Veranstaltung im Stadtbereich Flyer verteilt.

Die beteiligten Polizistinnen und Polizisten erfuhren so direkt, wo die Bürgerinnen und Bürger der Schuh drückt oder welche Angelegenheiten sie bewegen. Auch nutzte die Bevölkerung die Möglichkeit Fragen zur Ausbildung bei der Polizei zu stellen.

Die Beamtinnen und Beamten zeigten sich nahbar und die Passantinnen und Passanten lernten auch einmal den Menschen hinter der Uniform kennen. Obwohl sich der „Wettergott“ nicht von seiner besten Seite zeigte, entwickelten sich an den Stehtischen unter den Pavillons während der Aktion interessante Gespräche. Fernab des dienstlichen Alltags war es auch für die Kolleginnen und Kollegen eine schöne Gelegenheit mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen.

Die niederbayerische Polizei zieht nach der Veranstaltung ein positives Fazit. Weitere Events dieser Art in Niederbayern sind geplant.

Veröffentlicht am 25.09.2023, 15.35 Uhr