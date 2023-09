KNETZGAU / OT WESTHEIM, LKR HAßBERGE. Am Samstagnachmittag erließ die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Bamberg Untersuchungshaftbefehl gegen einen 22-Jährigen. Diesem wird vorgeworfen, in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 24-Jährigen mit einem Maßkrug schwer verletzt zu haben. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen werden von der Kriminalpolizei Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg geführt.

Auseinandersetzung zwischen zwei Personen

In den frühen Stunden des Samstags, gegen 02.00 Uhr gerieten ein 22- und ein 24-jähriger Mann auf einer öffentlichen Feier in einem Sportheim aneinander. Dem Sachstand nach schlug der 22-Jährige seinem Kontrahenten hierbei mit einem Maßkrug gegen den Kopf. Der 24-Jährige erlitt hierdurch schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Tatverdächtiger festgenommen - Kriminalpolizei ermittelt

Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort durch Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt festgenommen. Unmittelbar anknüpfend hat die Kriminalpolizei Schweinfurt noch in der Nacht die Ermittlungen zur Klärung der Hintergründe sowie der genauen Tatumstände aufgenommen. Die Kriminalpolizei steht hierzu in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg.

Haftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 22-jährige Tatverdächtige am Samstagnachmittag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der 22-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet im Zuge der Ermittlungen auch um Zeugenhinweise: Wer Beobachtungen zu dem Geschehen, im Vorfeld oder auch Nachgang oder ggf. Aufnahmen hiervon gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.