OBERFRANKEN. Bei der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion am 26. September 2023 liegt der Fokus auf den sogenannten schwächeren Verkehrsteilnehmern. Auch das Polizeipräsidium Oberfranken beteiligt sich unter dem Motto „Rücksicht im Blick“ an der Kontrollaktion.

Die Polizei Oberfranken nimmt am bundesweiten Kontrolltag teil

Am 26. September findet die bundesweite Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben – Rücksicht im Blick“ statt. Der Kontrolltag beginnt länderübergreifend um 6 Uhr und endet um 18 Uhr. Knapp 200 Einsatzkräfte der oberfränkischen Polizei werden sowohl an stationären Geschwindigkeitsmessstellen vertreten sein, als auch mobile Kontrollen des ruhenden und fließenden Verkehrs vornehmen. Die örtlichen Schwerpunkte befinden sich hierbei rund um Schulen und Kindergärten. Ein Teil der Beamten wird gemeinsam mit Schülerlotsen präventive Laseraktionen nach dem Prinzip „Schokolade oder Saures“ durchführen. Verkehrssünder erwartet hier eine saure Überraschung, die Braven bekommen hingegen eine kleine Belohnung in Form von Schokolade.

Warum das Motto Rücksicht im Blick?

Wir alle wollen sicher ans Ziel kommen. Ob mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß – wir teilen uns den Verkehrsraum. Insbesondere schwächere Verkehrsteilnehmer, wie beispielsweise Fußgänger und Kinder, profitieren von gegenseitiger Rücksicht und gegenseitigem Mittdenken. Rücksicht im Blick: Gemeinsam sicher ans Ziel, Unfälle vermeiden und Leben retten.