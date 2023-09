Wiesnbericht

1639. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Fall 1:

Am Samstag, 23.09.2023, gegen 15:30 Uhr, randalierte ein 38-jähriger Wiesnbesucher in einem Festzelt. Als Beamte der Wiesnwache hinzukam, leistete der italienische Tourist massiven Widerstand gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen. Er biss unter anderem einen 22-jährigen Beamten in sein linkes Bein. Der 22-Jährige erlitt dadurch eine Bisswunde. Seine ebenfalls 22-jährige Kollegin knickte während der Interaktionen mit dem aggressiven 38-Jährigen mit einem Fuß um, so dass sie Schmerzen am Fußgelenk erlitt. Beide Beamte waren weiterhin dienstfähig.

Der 38-Jährige wurde zur Wiesnwache gebracht. Beide Beamte wurden vor Ort ambulant behandelt. Der Italiener wurde gegen 17:50 Uhr nach einer Anzeigenerstattung und Entrichtung einer Sicherheitsleistung von mehreren Tausend Euro von der Wiesnwache aus entlassen.

Fall 2:

Am Sonntag, 24.09.2023, gegen 21.30 Uhr, brachten Sicherheitsmitarbeiter einen 31-jährigen Wiesnbesucher mit Wohnsitz in München aus einem Festzelt, nachdem der 31-Jährige einen mehrfach ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam.

Hinzugezogene Einsatzkräfte der Wiesnwache beleidigte er verbal und leistete bei der Verbringung zur Polizeiinspektion 17 erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Ein 43-jähriger Polizeibeamter wurde dabei am Sprunggelenk derart verletzt, dass er nicht mehr weiter dienstfähig war. Sein 34-jähriger Kollege erlitt eine Schürfwunde am Knie. Er war weiterhin dienstfähig. Der 31-Jährige selbst blieb unverletzt.

Gegen den 31-Jährigen wurde Anzeige erstattet aufgrund tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, als auch Beleidigungen. Er wurde gegen Mitternacht von der Wiesnwache aus entlassen.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) die abschließenden Ermittlungen übernommen.

1640. Körperverletzungsdelikt

Am Montag, 25.09.2023, gegen 00:10 Uhr, befanden sich ein 27-jähriger und ein 33-jähriger Wiesnbesucher auf dem Heimweg, als sie auf der Wirtsbudenstraße unvermittelt von einem 24-Jährigen (tschechischer Staatsbürger, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) angesprochen wurden. Aus nicht bekannten Gründen gerieten sie in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der 24-Jährige den 27-Jährigen (mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau), mit beiden Händen am Hemd packte. Anschließend holte der 24-Jährige aus und schlug dem 27-Jährigen mit der Faust gegen die Nase. Der 33-Jährige kam seinem Bekannten zu Hilfe und brachte den tschechischen Touristen zu Boden. Bis zum Eintreffen von Einsatzkräften der Wiesnwache konnte er den 24-Jährigen fixieren. Der 27-Jährige erlitt durch den Faustschlag eine blutige Nase und Schmerzen im Gesicht.

Der 24-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Tscheche weigerte sich eine Sicherheitsleistung zu entrichten. Er wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Appell der Münchner Polizei:

Die Münchner Polizei appelliert an das Verantwortungsbewusstsein aller Besucherinnen und Besucher. „Achten Sie aufeinander, lassen Sie sich nicht in Auseinandersetzungen verwickeln und folgen Sie unbedingt den Anweisungen des Sicherheitspersonals und der Polizei!“

1641. Körperverletzungsdelikt mittels Tierabwehrspray

Am Sonntag, 24.09.2023, gegen 18:30 Uhr, sprühte ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich der Wirtsbudenstraße ein Tierabwehrspray in die dortige Menschenmenge und traf dabei sieben Wiesnbesucher. Diese mussten anschließend ambulant medizinisch versorgt werden.

Der 17-Jährige wurde am Tatort durch Polizeibeamte festgenommen. Das Tierabwehrspray wurde in seiner Hosentasche aufgefunden und beschlagnahmt. Im Anschluss an die polizeiliche Sachbearbeitung und einer Anzeigenerstattung aufgrund der Körperverletzung wurde der 17-Jährige einem Sorgeberechtigten übergeben und entlassen.

Dazu wurde er wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt, da er das Tierabwehrspray nach der Oktoberfestverordnung nicht auf das Festgelände mitnehmen durfte.

Verhaltenshinweis:

Auf dem Gelände des Oktoberfestes sollen sich alle Besucher so zu verhalten, dass niemand gefährdet oder geschädigt wird. Daher ist es unter anderem auch nicht erlaubt Gassprühdosen insbesondere Reizgasspray und Pfefferspray sowie ätzende oder färbende Substanzen oder Gegenstände, die als Hieb-, Stoß- oder Stichwaffen verwendet werden können, auf das Festgelände mitzunehmen.

1642. Verstoß gegen die Oktoberfestverordnung

Am Sonntag, 24.09.2023, gegen 16:55 Uhr, stellten Beamten der Wiesnwache einen 54-Jährigen (ukrainischer Staatsbürger, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) fest, der sich im Bereich der Wirtsbudenstraße als menschliche Statue präsentierte. Sein Gesicht und seine Kleidung waren golden angemalt. Zudem hatte er eine goldene Perücke und eine Krone auf seinem Kopf. Er stand auf einem Podest. In seiner rechten Hand hielt er einen Krug, in dem Festbesucher Geld einwarfen.

Diese künstlerische Darbietung ist ein Verstoß gegen die Oktoberfestverordnung.

Dem 54-Jährigen wurde ein Platzverweis für den restlichen Tag erteilt. Nach Erstellung der Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde er nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten von der Wiesnwache aus entlassen.

1643. Körperverletzungsdelikt nach Betreten einer Bühne

Am Sonntag, 24.09.2023, gegen 22:00 Uhr, versuchte ein 53-jähriger Wiesnbesucher mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck auf die Musikbühne eines Festzeltes zu gelangen. Er kletterte auf das Podium der Musikkapelle. Als Sicherheitsmitarbeiter den 53-Jährigen von dort herunterbringen wollten, griff er diese an und schlug ihnen unter anderem ins Gesicht und trat mit seinen Füßen nach ihnen.

Ein 43-jähriger Angestellter des Sicherheitsdienstes wurde durch die Widerstandshandlung leicht verletzt und erlitt Schmerzen im Kopfbereich.

Der 53-Jährige wurde aus dem Zelt und zur Polizeiinspektion 17 gebracht. Er wurde angezeigt aufgrund Körperverletzung, als auch Beleidigung zum Nachteil von zwei Polizeibeamten, die er auf der Wiesnwache im Rahmen der Sachbearbeitung verbal anging. Der 53-Jährige wurde von der Wiesnwache aus entlassen.

1644. Zwei Fälle von sexuellen Belästigungen

Fall 1:

Am Montag, 25.09.2023, gegen 00:05 Uhr, beobachteten Taschendiebfahnder aus Zürich einen 56-Jährigen mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, der in einem Festzelt sein Geschlechtsteil aus der Lederhose holte und an einer weiblichen Festbesucherin rieb. Im Anschluss nahm er noch sexuelle Handlungen an sich vor. Die 42-jährige Wiesnbesucherin mit Wohnsitz in München bemerkte dies.

Der 56-Jährige wurde festgenommen und der Wiesnwache überstellt. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet aufgrund exhibitionistischer Handlungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wird der 56-Jährige im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Fall 2:

Am Montag, 25.09.2023, gegen 00:30 Uhr, wurde eine 26-jährige Wiesnbesucherin mit Wohnsitz in Baden-Württemberg auf dem Festgelände von einem unbekannten Mann gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Sie verständigte vor Ort befindliche Beamte der Wiesnwache.

Eine umgehende Absuche des Tatortbereichs ergab keine Hinweise auf den Täter.

Eine nähere Beschreibung des Mannes war der 26-Jährigen nicht möglich.

Sichere Wiesn für Mädchen* und Frauen*

Die drei Münchner Vereine AMYNA e.V., IMMA e.V. und die Beratungsstelle Frauennotruf München kümmern sich im Rahmen der Aktion „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“ um Prävention, Aufklärung und Hilfe für Mädchen und Frauen während des Volksfestes. Ziel der Aktion ist es, für das Thema sexualisierter Gewalt zu sensibilisieren, für Zivilcourage zu werben und konkrete Unterstützung zu geben. Am Safe Space kann jedes Mädchen und jede Frau, die in einer Notlage ist, sich verunsichert, orientierungslos oder bedroht fühlt oder (sexuelle) Gewalt erlebt hat, Hilfe und Beratung bei den Mitarbeiterinnen finden.

Die Mitarbeiterinnen begleiten Frauen und Mädchen auch zum ÖPNV, rufen ein Taxi oder bieten in Notfällen einen Fahrdienst an. Der Safe Space befindet sich im Servicezentrum unweit der Bavaria hinter dem Schottenhamelzelt beim Eingang „Erste Hilfe“, wo auch die Polizei mit ihrer Wiesnwache stationiert ist.

Öffnungszeiten: täglich von 18 bis 1 Uhr, freitags, samstags und sonntags, sowie am 2. und 3. Oktober zusätzlich ab 15.30 Uhr, Telefon 49 (0) 89/8905745188 (nur während des Oktoberfestes).