SCHWEINFURT / INNENSTADT. Die Schweinfurter Polizei hat am Sonntagnachmittag eine angemeldete Versammlung mit anschließendem Aufzug im Stadtgebiet betreut und war hierzu mit Unterstützungskräften der Zentralen Einsatzdienste sowie der Bereitschaftspolizei im Einsatz. An dem Versammlungsgeschehen nahmen in der Spitze insgesamt rund 900 Personen teil. Die Polizei begleitete den anschließenden Aufzug, es kam hierbei lediglich zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Vereinzelt stellte die Polizei die Personalien von Personen fest, nachdem der Anfangsverdacht von Beleidigungsdelikten oder der Volksverhetzung gegeben war.

Versammlung im Stadtgebiet

Am Sonntagnachmittag kamen in der Spitze rund 900 Versammlungsteilnehmer im Stadtgebiet zusammen. Die Versammlung war unter dem Motto "Demokratischer Marktplatz - Frieden und Freiheit" angemeldet worden. Zunächst hielten diese eine stationäre Kundgebung von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr auf dem Marktplatz ab. Hiernach zogen die Teilnehmer insbesondere auf den Hauptverkehrsstraßen durch den Innenstadtbereich. Der angekündigte Fahrzeugkorso auch unter Teilnahme von Traktoren fand letztlich nur teilweise statt, lediglich zwei Baumaschinen und ein Traktor waren hierzu vor Ort. Das Versammlungsgeschehen war kurz nach 18.00 Uhr beendet.

Eine weitere angemeldete stationäre Versammlung auf dem Paul-Rummert-Ring wurde hingegen kurzfristig seitens des Anmelders abgesagt.

Geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen - Vereinzelte Personalienfeststellungen

Die Polizei betreute die Kundgebung und begleitete den Aufzug. Es kam hierdurch lediglich zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Vereinzelt wurden die Personalien von Personen festgestellt: In drei Fällen, nachdem der Verdacht der "gegen Personen des politischen Lebens gerichteten Beleidigung" vorlag, in einem weiteren Fall wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Bilanz der Schweinfurter Polizei

Die Schweinfurter Polizei zeigte sich mit Blick auf ein angemessenes Einsatzkonzept und einem friedlichen Verlauf des Versammlungsgeschehens zufrieden. In der Gesamtschau kam es zu keinerlei größeren Sicherheitsstörungen.