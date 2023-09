WÜRZBURG / INNENSTADT. Am frühen Sonntagmorgen hat ein 19-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes schritten umgehend ein. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nahmen den Mann fest und durchsuchten noch in der Nacht dessen Wohnung.

Gegen 02.30 Uhr hat der 19-Jährige dem Sachstand nach im Bereich der Haugerpfarrgasse einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe in die Luft abgegeben. Security Mitarbeiter schritten ein und nahmen dem Mann die Schreckschusswaffe ab. Die Würzburger Polizei war rasch zur Stelle und nahm den 19-Jährigen vorläufig fest, die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Verletzt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand.

In der Sache und zu den Beweggründen des 19-Jährigen ermittelt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg durchsuchten die Beamten auf deren Anordnung noch in der Nacht die Wohnung des Tatverdächtigen in Zell am Main. Die eingesetzte Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige wird sich wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz verantworten müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.