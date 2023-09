Holzschuppen abgebrannt - Wohnhausfassade beschädigt - Kripo ermittelt

LAUFACH / OT HAIN IM SPESSART, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Holzschuppen aus noch unbekannter Ursache niedergebrannt und hat dabei auch die Fassade eines Wohnhauses beschädigt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt.

Am Sonntag, gegen 02.15 Uhr ging die Mitteilung über das Brandgeschehen ein. Demnach stand ein Holzschuppen in der Heigenbrückener Straße in Vollbrand und die Flammen griffen auf die Fassade eines Wohnhauses über. Die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle, verletzt wurde dem Sachstand nach niemand.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem hohen fünfstelligen Bereich.

Im Zuge der Ermittlungen bittet die Kripo auch um etwaige Zeugenhinweise unter Tel. 06021 / 857 – 1733.

Kabel aus Solarpark entwendet - Zeugen gesucht

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag hat ein bislang Unbekannter mehrere Kabel aus einem Solarpark entwendet. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Freitagabend, ab etwa 17.00 Uhr, bis Samstagmittag, um 11.20 Uhr, hat sich der Unbekannte gewaltsam Zugang zu dem Gelände des Solarparks in der Friedhofstraße verschafft. Der oder die Täter entwendeten dort Kabel der PV Anlage und entkamen unerkannt. Der Beuteschaden dürfte nach ersten Schätzungen in einem niedrigen vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise:

Wer in dem fraglichen Zeitraum, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Beobachtungen gemacht, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Versuchter Diebstahl - Unbekannter beschädigt acht abgestellte Lkw

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter die Planen von mehreren Lkw offensichtlich auf der Suche nach Beute beschädigt. Zu einem Entwendungsschaden kam es dem Sachstand nach nicht. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.

In den ersten Stunden des Samstags, zwischen 01.30 Uhr und 04.00 Uhr, haben der oder die Unbekannten die Planen von insgesamt acht Lkw beschädigt. Die Fahrzeuge waren zu dieser Zeit im Bereich der Lkw Parkplätze der Rastanlage Spessart-Süd abgestellt. In einem Fall öffneten die Täter die Kartonage der Ladung, zu einem Entwendungsschaden kam es dem Sachstand nach jedoch nicht. Der durch das Aufschneiden der Planen entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem unteren vierstelligen Bereich.

Die Verkehrspolizei ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise.

Wer in dem fraglichen Zeitraum, im Vorfeld oder auch im Nachgang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Pkw fährt auf Schulbus auf - Pkw Fahrerin leicht verletzt

ESCHAU, OT HOBBACH, LKR. MILTENBERG. Am Freitagmittag ist ein Pkw auf einen Bus aufgefahren, der zu dieser Zeit auch mit Schulkindern besetzt war. Die Pkw Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Die Schulkinder blieben unverletzt.

Am Freitagmittag, gegen 13.50 Uhr, war der Linienbus in der Bayernstraße unterwegs, als dieser verkehrsbedingt anhalten musste. Eine nachfolgende Pkw Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die Pkw Fahrerin zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu und wurde den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Linienbusses, darunter auch Schulkinder blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen je in einem unteren fünfstelligen Bereich. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Neben der Obernburger Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Hobbach und Dammbach im Einsatz.

Jugendliche auf E-Scooter kollidieren mit Pkw - 15-Jährige verletzt

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagmittag sind zwei Jugendliche auf einem E-Scooter mit einem Pkw kollidiert. Eine 15-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Am Freitagmittag, gegen 13.10 Uhr, waren die Jugendlichen auf einem E-Scooter im Mühlweg unterwegs und wollten auf diesem fahrend den Zebrastreifen auf Höhe der Edith-Stein-Straße queren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw. Die 15-jährge Fahrerin des E-Scooters zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen führt die Polizeiinspektion Alzenau.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Zeit von Donnerstagnacht, um 23.30 Uhr, bis Freitagmittag, um 13.00 Uhr, wurde die Fahrerseite eines roten VW Golfs verkratzt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Südbahnhofstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Zeit von Freitagabend, ab 21.30 Uhr, bis Samstagmorgen, um 06.30 Uhr, wurde aus einem abgestellten Pkw ein Geldbeutel entwendet. Der blaue VW, Touran, war zu dieser Zeit in der Hofgartenstraße abgestellt.

GROSSOSTHEIM, OT PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag zwischen 16.40 Uhr und 18.30 Uhr, wurde ein blauer Seat unfallbeschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit am Parkplatz der Sporthalle Pflaumheim im St. Anna Weg abgestellt.

GROSSOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von vergangenem Dienstag, ab 00.00 Uhr bis Samstag, um 10.30 Uhr, wurde ein geparkter Audi im Heckbereich beschädigt. Das Fahrzeug war in der Zeit im Westring abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Samstagabend, zwischen 17.00 Uhr und 18.15 Uhr, wurde ein weißer Tesla, Model 3, beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Römerstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Montagmorgen, ab 07.30 Uhr, bis Freitagabend, um 18.15 Uhr, wurde die Heckscheibe eines schwarzen Toyota Corolla mit einem Stein eingeworfen. Das Fahrzeug war in dem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Straße Im Mittelgewann abgestellt.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Samstag letzter Woche (16.09.23) ab 00.00 Uhr bis Freitag, um 12.00 Uhr, wurden die Reifen eines Piaggio Ape zerstochen. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Frankenstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.