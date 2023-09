NÜRNBERG. (1102) Am frühen Samstagmorgen (23.09.2023) brachen zwei 17-Jährige mehrere Schaustellerbuden im Stadtteil Sebald auf und verursachten hohen Sachschaden. Beamte nahmen sie auf der Flucht fest.



Die Jugendlichen verschafften sich gewaltsam Zugang zu mehreren Buden am Hans-Sachs-Platz. Unter anderem entwendeten sie Getränke und Krüge, welche sie noch am Platz zerstörten. Dies beobachtete ein Zeuge, welcher die Polizei verständigte.

Während die Beamten vor Ort Befragungen durchführten, erkannte der Zeuge die beiden Tatverdächtigen, welche augenscheinlich zum Tatort zurückgekehrt waren. Als die Jugendlichen die Streife sahen, ergriffen sie die Flucht in Richtung der Martin-Treu-Straße und versteckten sich letztlich in einem Gebüsch in der Oberen Talgasse. Auf Ansprache durch die Beamten kamen die Tatverdächtigen nicht heraus, einer der beiden hielt zudem einen nicht näher erkennbaren Gegenstand in der Hand. Aus diesem Grund dirigierten die Polizisten die jungen Männer und Vorhalt der Dienstwaffe aus dem Gebüsch heraus und nahmen sie fest.

Bei einer der Personen fanden die Beamten bei der Durchsuchung ein Pfefferspray auf. Zudem führten beide mutmaßliches Diebesgut in Form von Münzgeld im niedrigen dreistelligen Bereich mit sich.

Der durch die Jugendlichen verursachte hohe Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern.

Die Beamten brachten die beiden 17-Jährigen zu Dienststelle, wo sie erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen wurden. Sie müssen sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls / Diebstahl mit Waffen, verantworten.



Erstellt durch: Janine Mendel