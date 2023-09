ERLANGEN. (1101) Im Zeitraum von Freitagabend (22.09.2023) bis Samstagmorgen (23.09.2023) brachten Unbekannte in der Erlanger Innenstadt politische Schmierereien an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



In der Zeit von 20:00 Uhr bis 09:15 Uhr beschmierten Unbekannte die Fassade eines Vereinsheims am Theaterplatz mit politischen Parolen und einem eingekreisten „A“ in schwarzer Farbe.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Janine Mendel