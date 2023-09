NÜRNBERG. (1098) Am Samstagabend (23.09.2023) nahmen Beamte des Unterstützungskommandos (USK) auf der Straßenbahninsel am Hauptbahnhof einen 38-jährigen Mann fest. Dieser soll zuvor Passanten mit einem Messer bedroht haben.



Zeugen teilten der Einsatzzentrale gegen 23:15 Uhr mit, dass sich auf der Straßenbahninsel ein Mann aufhalten solle, der mit einem Messer herumfuchteln und bedrohliche Äußerungen von sich geben solle.

Die Beamten trafen den 38-Jährigen in einem Wartehäuschen sitzend an. An seinem Gürtel befestigt führte er ein Messer mit sich. Die alarmierten Kräfte des Unterstützungskommandos forderten daraufhin den Mann unter Vorhalt der Dienstwaffe auf, sich auf den Boden zu legen. Anschließend fixierten ihn die Beamten und legten ihm Handfesseln an.

Der 38-Jährige, welcher sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in einer Fachklinik untergebracht.



Erstellt durch: Janine Mendel