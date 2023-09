1616. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Mittwoch, 20.09.2023, gegen 17:45 Uhr, zeigte ein 52-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Bereich des Frauenplatzes den sogenannten „Hitlergruß“ in die Richtung einer größeren Menschenmenge. Anschließend zog er den Ärmel seines T-Shirts nach oben und zeigte sein Tattoo, welches Symbole mit Bezug zum Nationalsozialismus zeigt.

Polizeibeamte, die sich in der Nähe befanden, wurden auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Der 52-Jährige wurde daraufhin festgenommen und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.

Nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde er der Haftanstalt im Polizeipräsidium München überstellt und am nächsten Tag einem Richter vorgeführt. Danach wurde er entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität) geführt.

​​​1617. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Schwabing

Am Samstag, 23.09.2023, gegen 13:50 Uhr, parkte ein 51-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck einen Pkw BMW am rechten Fahrbahnrand der Schleißheimer Straße. Auf dem dortigen Radweg fuhren zur gleichen Zeit ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Donau-Ries mit Fahrrädern.

Der 51-Jährige öffnete plötzlich die Beifahrertür des Pkw und dadurch kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrradfahrer mit der Tür. Beide stürzten bei dem Unfall und der 22-Jährige wurde dabei verletzt. Zeugen alarmierten den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zur Unfallörtlichkeit fuhren. Der 22-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und führt die Ermittlungen zur Unfallursache. Der Pkw-Fahrer wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Präventionshinweis:

Die Münchner Polizei bittet alle Autofahrerinnen und Autofahrer, daran zu denken, dass sie nach dem Einparken und vor dem Öffnen der Fahrzeugtüren auf den Straßenverkehr und insbesondere auf heranfahrende Fahrradfahrende achten. Durch das plötzliche Öffnen von Fahrzeugtüren kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen für anderer Verkehrsteilnehmer.

Auch der sogenannte Holländer-Griff, ein Öffnen der Tür mit der rechten Hand, wodurch der Oberkörper nach links gedreht wird und ein automatischer Schulterblick erfolgt, kann in solchen Situationen sinnvoll sein.

Der Holländer-Griff gilt natürlich auch seitenverkehrt für den Pkw-Beifahrer, wenn sich ein Radweg direkt neben der Beifahrerseite befindet. In diesem Fall soll der Beifahrer mit der linken Hand die Tür öffnen, damit er beim Öffnen heranfahrende Fahrradfahrende auf dem Radweg im Blick hat.

Bitte weisen Sie auch Ihre Mitfahrerinnen und Mitfahrer beim Aussteigen auf Achtsamkeit hin.

1618. Versuchtes Raubdelikt und Bedrohung – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 20.09.2023, gegen 20:30 Uhr, befand sich ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München in Begleitung einer weiteren Person am Bahnsteig des U-Bahnhofs Maillingerstraße.

Dort wurde er unvermittelt von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer bedroht, das dieser in einer Hand hielt. Er bedrohte den 60-Jährigen verbal und machte dabei drohende Gesten mit dem Messer. Dazu forderte er die Herausgabe von Bargeld. Der 60-Jährige entfernte sich vom Bahnsteig, woraufhin der unbekannte Täter sich ebenfalls entfernte. Dabei traf er noch im Bahnhofsbereich auf eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München, der er ebenfalls das Messer zeigte und sie verbal bedrohte. Danach entfernte er sich.

Die 18-Jährige alarmierte den Notruf 110, woraufhin sofort über fünf Streifen der Münchner Polizei zum U-Bahnhof geschickt wurden. Sie trafen die von den Taten betroffenen Personen an und es wurden intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter eingeleitet, die über eine Stunde andauerten. Diese erbrachten keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Raubdelikts und der Bedrohungen aufgenommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,80 m groß, ca. 75 - 80 kg, dunkelbraune Haare, 3-5-Tage-Bart, bekleidet mit einer Jeans und einer Bomberjacke in Khaki, trug ein Basecap, eine Sonnenbrille und Bluetooth-Kopfhörer, führte einen Rucksack in seiner Hand mit und hielt ein Messer



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofs Maillingerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1619. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Hadern

Am Samstag, 23.09.2023, gegen 16:05 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Mercedes auf der Würmtalstraße. Zur gleichen Zeit fuhr dort ein 30-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad auf dem dortigen Radweg.

Der 61-Jährige wollte mit dem Pkw auf den Parkplatz eines dortigen Geschäftes einfahren. Dafür bog er nach rechts ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, bei dem das Fahrrad gegen den rechten vorderen Kotflügel des Pkw stieß, wodurch der Fahrradfahrer über die Motorhaube auf den Gehweg stürzte. Bei dem Sturz wurde der 30-Jährige verletzt. Er wurde vom zwischenzeitlich alarmierten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme durch die Münchner Polizei wurden Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Pkw-Fahrer festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte dies. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Institut für Rechtsmedizin durchgeführt.

Der Führerschein des 61-Jährigen wurde sichergestellt. Er wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Bei dem Unfall kam es zu einem Sachschaden von über 1.000.- Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1620. Sturz eines E-Scooterfahrers; eine Person verletzt – Milbertshofen

Am Sonntag, 24.09.2023, gegen 03:05 Uhr, fuhr ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Nietzschestraße. Dort stürzte er aus bislang nicht bekannter Ursache.



Zeugen, die das Unfallgeschehen akustisch wahrnahmen, alarmierten den Notruf. Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes fanden den 36-Jährigen daraufhin mit Verletzungen liegend an der Unfallörtlichkeit vor. Er hatte mehrere Verletzungen und war nicht ansprechbar. Daraufhin wurde er von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes vor Ort notfallmedizinisch behandelt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Aufnahme im Krankenhaus ergaben sich Hinweise, dass der 36-Jährige alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

Er wurde wegen einer Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1621. Person wird von U-Bahn am Bahnsteig verletzt – Altstadt

Am Freitag, 22.09.2023, gegen 23:55 Uhr, befand sich ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in Baden-Württemberg an einem Bahnsteig des U-Bahnhofs Sendlinger Tor. Als eine U-Bahn einfuhr, lief er neben dieser her und dabei rutschte er nach den ersten Ermittlungen mit einem Bein in den Bereich zwischen der U-Bahn und dem Bahnsteig. Dabei wurde er am Bein verletzt.

Zeugen alarmierten den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei zum U-Bahnhof geschickt wurden. Der 36-Jährige wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Wiesnbericht:

1623. Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen – Theresienwiese

Am Mittwoch, 20.09.2023, rief ein 37-jähriger Deutscher (Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz) in einem Festzelt ausländerfeindliche Parolen und zeigte Grußformen, die eine Identifizierung mit verfassungswidrigen Organisationen zum Ausdruck brachte.

Der Symbolgehalt der Parolen und Kennzeichen konnte von einer nicht überschaubaren Anzahl von Personen zur Kenntnis genommen werden.

Gegen den alkoholisierten Mann wurde Anzeige aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstellt. Der Mann ist bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige von der Wiesnwache aus entlassen.

Das Kommissariat 44 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1624. Erfolge der Taschendiebfahndung

Fall 1:

Am Donnerstag, 21.09.2023, gegen 15:30 Uhr, befand sich eine 29-jährige argentinische Touristin auf dem Oktoberfest an einem Verkaufsstand, als sich ihr von hinten ein 49-jähriger Ukrainer näherte und den Reißverschluss ihrer Handtasche öffnete. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Vorfall beobachten und hielt den 49-Jährigen fest, bevor dieser etwas aus der Handtasche entwenden konnte.

Der Zeuge verständigte die Polizei der Wiesnwache, die den Mann festnahm. Der 49-Jährige konnte eine Meldeadresse nachweisen, weswegen er vom Richter im Polizeipräsidium München entlassen wurde.

Fall 2:

Am Freitag, 22.09.2023, gegen 20:45 Uhr, fielen Fahndern der Stadtpolizei Zürich in einem Festzelt zwei jeminitische Männer im Alter von 25 und 27 Jahren auf, die sich offensichtlich auf der Suche nach Diebstahlsgelegenheiten befanden. Nach kurzer Zeit konnten die Fahnder beobachten, wie die Männer zwei Jacken die unter einer Bierbank befestigt waren entwendeten und sich damit zügig von der Örtlichkeit entfernten.

Noch am Tatort wurden die Männer festgenommen. Bei der Festnahme leisteten beide intensiv Widerstand gegen die Beamten, indem sie um sich schlugen und traten. Die entwendeten Jacken konnten sichergestellt und den Eigentümerinnen wieder ausgehändigt werden.

Der 25-Jährige und der 27-Jährige haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Beide werden deshalb einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Fall 3:

Am Samstag, 23.09.2023, gegen 20:00 Uhr, nahmen Taschendiebfahnder aus Berlin in einem Festzelt einen professionellen Taschendieb auf. Der 45-jährige Senegalese ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde bei mehreren Versuchen des Taschendiebstahls beobachtet.

Der Mann ging bei allen Versuchen gleich vor: er öffnete zunächst den Knopf an der hinteren Tasche der Lederhose und versuchte dann die darin befindliche Geldbörse zu entwenden. In einem Fall gelang es ihm die Geldbörse bis zur Hälfte herauszuziehen bevor sich der Betroffene zu ihm umdrehte. Der 45-Jährige ließ daraufhin von dem Betroffenen ab und spielte betrunken.

Der 45-Jährige wurde durch die Taschendiebfahnder festgenommen und zur Wiesnwache gebracht. Der Mann ist bereits im europäischen Ausland als Taschendieb polizeilich bekannt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er der Haftanstalt im Polizeipräsidium München überstellt. Ein Richter wird im Laufe des heutigen Tages über die Haftfrage entscheiden.

Fall 4:

Am Samstag, 23.09.2023, gegen 21:30 Uhr, erkannten Taschendiebfahnder aus Berlin einen polizeilich bekannten Taschendieb in einem Festzelt. Der Mann konnte bei mehreren Diebstahlversuchen und einem vollendeten Taschendiebstahl beobachtet werden.

Bei der Festnahme leistete der Mann massiven Widerstand und Biss einen Beamten in den Arm, sodass dieser ambulant behandelt werden musste. Mit Hilfe von uniformierten Einsatzkräften wurde er zur Wiesnwache gebracht. Es handelt sich hierbei um einen 29-Jährigen aus Mauretanien mit Wohnsitz in Belgien.

Er wurde angezeigt wegen besonders schweren Fall des Taschendiebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

In allen vier Fällen hat das Kommissariat 65 der Münchner Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.



Hinweise der Münchener Polizei:

• Tragen Sie Geld und Wertsachen immer eng am Körper und am besten in verschlossenen Taschen

• Tragen Sie sowohl Hand- und Umhängetaschen am besten immer vor dem Körper – gerade, wenn es eng her geht

• Lassen Sie keine Wertgegenstände in Jacken oder Taschen zurück, die sie ablegen (z.B. unter Bierbänken)

• Achten Sie gerne auch auf die Sachen ihrer Begleitungen und verständigen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen unbedingt die Polizei über den Notruf 110 oder Einsatz- oder Ordnungskräfte in Ihrer Nähe

• Damit Sie im Falle den Notruf verständigen können, achten Sie bitte auch darauf, nach dem Erstellen und Teilen Ihrer Wiesneindrücke noch genügend Akkulaufzeit zur Verfügung zu haben. Nach bisherigen Erfahrungswerten fragen viele Personen nach dem Wiesnbesuch unterschiedliche Behörden und Organisationen, wo sie ihr Handy laden können, um Freunde oder Taxis zu verständigen.

1625. Körperverletzungsdelikt

Am Freitag, 22.09.2023, gegen 22:30 Uhr, waren ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger, beide mit Wohnsitzen in München, auf dem Oktoberfest unterwegs und pöbelten willkürlich Passanten an. Der 17-Jährige schubste schließlich einen bislang unbekannten männlichen Passanten und schlug unvermittelt von der Seite mit seiner Faust massiv gegen dessen linke Schläfe.

Zivile Beamte konnten das Geschehen aus wenigen Metern Entfernung beobachten. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen, konnten jedoch eingeholt und festgenommen werden. Beide Jugendliche wurden zur Wiesnwache gebracht. Sie waren deutlich alkoholisiert und wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von der Wiesnwache aus entlassen.

Trotz sofortiger Absuche des Tatortes konnte der unbekannte männliche Passant, der Verletzungen an der linken Gesichtshälfte aufweist, nicht mehr angetroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 24 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Matthias-Pschorr-Straße, Festplatz östlich der Käfer-Wiesnschänke Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit

diesem Vorfall stehen könnten? Wer kann Hinweise geben zu dem unbekannten männlichen, vermutlich im Gesicht verletzten Passanten?

Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1626. Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, 23.09.2023, gegen 00:00 Uhr, drehte ein 31-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising nach bisherigem Erkenntnisstand ohne Grund durch. Er schlug im Bereich der Wirtsbudenstraße mit einem Ledergürtel in der Hand um sich. Zwei Zeugen brachten den Mann zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen der verständigten Beamten fest. Hierbei wurden beide Zeugen leicht verletzt.

Nur mit erhöhtem Kraftaufwand ließ sich der 31-Jährige festnehmen und zur Wiesnwache bringen. Laut zufällig anwesenden Sanitätern, gab es Anzeichen für einen Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholtest war aufgrund des Zustandes des 31-Jährigen nicht möglich. Nach Verbringen auf die Wiesnwache wehrte sich der Mann gegen jegliche Polizeimaßnahmen und spuckte in Richtung der Beamten.

Gegen ihn wurde u.a. Anzeige erstattet wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 24 der Münchner Kriminalpolizei.

Appell der Münchener Polizei:

Die Münchner Polizei appelliert an das Verantwortungsbewusstsein aller Besucherinnen und Besucher. „Achten Sie aufeinander, lassen Sie sich nicht in Auseinandersetzungen verwickeln und folgen Sie unbedingt den Anweisungen des Sicherheitspersonals und der Polizei!“

1627. Verkehrsdelikt; verhütete Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, 22.09.2023, gegen 21:15 Uhr, versuchte ein 51-jähriger Mann mit Wohnsitz in München nach einem Wiesnbesuch mit einem Pedelec BMC nach Hause zu fahren. Nachdem er dabei beobachtet wurde, wie er mehrere Minuten versuchte auf das Pedelec aufzusteigen und dies mit nur mäßigem Erfolg schaffte, wurde er von Beamten der Verkehrspolizei kontrolliert. Aufgrund erheblichen Alkoholgeruchs und deutlichen Anzeichen einer Alkoholisierung wurde die Fahrt mit dem Pedelec unterbunden. Das Pedelec wurde sichergestellt, da der 51-Jährige sich nicht einsichtig zeigte.



Appell zur Verkehrstüchtigkeit:

Die Münchner Polizei wird mit Blick auf Verkehrstüchtigkeit im ganzen Stadtgebiet und Landkreis München vermehrt und gezielt Verkehrskontrollen durchführen. An dieser Stelle ergeht wiederholt der Hinweis, dass es sich bei E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt, die in Bezug auf die gesetzlichen Promillegrenzen einem Pkw gleichzusetzen sind. In der Folge kann dies neben einer Geldstrafe auch zu einem Entzug der Fahrerlaubnis führen.

1628. Festnahmen nach sexueller Belästigung

Fall 1:

Am Sonntag, 24.09.2023, gegen 00:00 Uhr, wollten eine 18-Jährige und eine 17-Jährige mit Wohnsitzen im Landkreis Starnberg das Festgelände des Oktoberfestes durch den Ausgang verlassen. Dort warteten ein 28-Jähriger und ein 23-Jähriger (beide ukrainischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitzen in den Niederlanden), die auf die beiden Mädchen zugingen.

Der 28-Jährige fasste der 18-Jährigen mit festem Griff an das Gesäß, der 23-Jährige ging auf die 17-Jährige zu und versuchte sie zu küssen. Beide Männer wurden zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeiinspektion 17 gebracht. Gegen die Beiden wurde Anzeige erstattet wegen sexueller Belästigung. Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurden sie von der Wiesnwache wieder entlassen.

Fall 2:

Am Samstag, 23.09.2023, gegen 19:40 Uhr, war ein 39-jähriger Mann, ukrainischer Staatsangehörigkeit, Gast in einem Festzelt. Als sich eine Bedienung in seiner Nähe befand, fasste er ihr ans Gesäß. Der 39-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Wiesnwache gebracht.

Nach erfolgter Sachbearbeitung und Leistung einer Sicherheit in Höhe von mehreren hundert Euro wurde er wieder entlassen.

In beiden Fällen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei die Ermittlungen.

Hinweis der Münchener Polizei:

Sichere Wiesn für Mädchen* und Frauen*

Die drei Münchner Vereine AMYNA e.V., IMMA e.V. und die Beratungsstelle Frauennotruf München kümmern sich im Rahmen der Aktion „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“ um Prävention, Aufklärung und Hilfe für Mädchen und Frauen während des Volksfestes.

Ziel der Aktion ist es, für das Thema sexualisierter Gewalt zu sensibilisieren, für Zivilcourage zu werben und konkrete Unterstützung zu geben. Am Safe Space kann jedes Mädchen und jede Frau, die in einer Notlage ist, sich verunsichert, orientierungslos oder bedroht fühlt oder (sexuelle) Gewalt erlebt hat, Hilfe und Beratung bei den Mitarbeiterinnen finden.

Die Mitarbeiterinnen begleiten Frauen und Mädchen auch zum ÖPNV, rufen ein Taxi oder bieten in Notfällen einen Fahrdienst an. Der Safe Space befindet sich im Servicezentrum unweit der Bavaria hinter dem Schottenhamelzelt beim Eingang „Erste Hilfe“, wo auch die Polizei mit ihrer Wiesnwache stationiert ist.

Öffnungszeiten: täglich von 18 bis 1 Uhr, freitags, samstags und sonntags, sowie am 2. und 3. Oktober zusätzlich ab 15.30 Uhr, Telefon 49 (0) 89/8905745188 (nur während des Oktoberfestes).

1629. Waffendelikt

Am Freitag, 22.09.2023, Freitag, gegen 18:30 Uhr, stellten Beamte der Bereitschaftspolizei im Rahmen der Zugangskontrollen einen 16-Jährigen fest, der einen Schlagring mit sich führte. Der Schlagring gilt nach dem Waffengesetz als verbotener Gegenstand. Er wurde sichergestellt. Gegen den Schüler mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg wurde Anzeige erstattet aufgrund eines Vergehens nach dem Waffengesetz. Da er versucht hatte, den Schlagring auf das Festgeländer zu bringen, wurde ihm ein Platzverweis für den restlichen Abend ausgesprochen.

An dieser Stelle sei auch nochmal an das Verbot von Rucksäcken und großen Taschen hingewiesen. Auch der Ordnungsdienst hat das Recht, Rucksäcke und Taschen jeder Größe zu kontrollieren und ist berechtigt, Personen, die verbotene Gegenstände auf das Festgelände bringen wollen, zum Verlassen des Geländes aufzufordern.

1630. Politisch motivierte Kriminalität

Am Freitag, 22.09.2023, gegen 21:00 Uhr, befand sich ein 29-jähriger polnischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Wirtsbudenstraße. Dort zeigte er den sogenannten „Hitler-Gruß“. Polizeibeamte bekamen dies mit und nahmen den alkoholisierten 29-Jährigen vorläufig fest.



Nach einer Anzeigenerstattung wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Zahlung einer Sicherheitsleistung von mehreren tausend Euro, wurde er von der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München aus entlassen.

1631. Vorstellung der italienischen Polizisten auf dem Oktoberfest

Auch Kolleginnen und Kollegen außerhalb der Bayerischen Polizei unterstützen unsere Einsatzkräfte auf dem Münchner Oktoberfest.

Am Sonntag, 24.09.2023, um 15:00 Uhr begrüßt ein Vertreter der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums München und der Leiter der Wiesnwache, Polizeioberrat Christian Schäfer, gemeinsam mit dem Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, Herrn Clemens Baumgärtner, mehrere uniformierte Polizeibeamtinnen und -beamte aus Italien (Polizia di Stato und Carabinieri).

Die Unterstützung beim Wiesneinsatz der Kolleginnen und Kollegen aus Italien hat sich über die Jahre bewährt, insbesondere im Umgang mit italienisch sprechenden Festbesuchern.

Auch die Münchner Berufsfeuerwehr und der Sanitätsdienst werden von Kolleginnen und Kollegen aus Italien und Österreich unterstützt. Diese sind am sogenannten ‚Italienischen Wochenende‘ in der Integrierten Leitstelle anwesend, um bei eingehenden Notrufen schnell übersetzen zu können, oder begleiten die Rettungskräfte, um bei der Befragung der Patienten zu helfen.