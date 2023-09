2152 – Laute Musik für zu Drogenfund

Lechhausen - Eine Mitteilung über laute Musik führte am Samstag (23.09.2023) schließlich zum Auffinden einer nicht unerheblichen Menge von Betäubungsmitteln. Nun wird gegen einen Augsburger ermittelt.

Gegen 0.45 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung über laute Musik am Lechufer im Bereich der Behringerstraße. Die Beamten trafen vor Ort auf einen Mann. Dabei fielen den Beamten nicht nur die Musik, sondern vor allem zwei Joints auf, welche der Mann dabei hatte. Es ergab sich zudem der Verdacht, dass noch weitere Betäubungsmittel in der Wohnung des Mannes sein könnten. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten anschließend die Wohnung des Mannes im Stadtgebiet von Augsburg und wurden fündig. Einsatzkräfte stellten dort etwa 150 Gramm Marihuana sicher.

Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ermittelt.

2153 – Weißer Audi und Unfallzeugen gesucht

Antonsviertel - Am Freitagabend (22.09.2023) kam es in Eichleitnerstraße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Auf Grund der unklaren Umstände sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Gegen 19.50 Uhr waren ein Fiat und ein Audi in der Eichleitnerstraße unterwegs. Von dort wollten die beiden Fahrer nach links auf die B17 in Richtung Süden auffahren. Dabei kam ihnen unvermittelt ein weißer Pkw von der Bergiusstraße entgegen. Der Fiat musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem weißen Pkw zu verhindern. Zwar gelang dies, allerdings konnte der Audifahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr gegen das Heck des Fiats auf. Der weiße Pkw fuhr indes weiter. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

Der betreffende Bereich ist durch eine Ampel für beide Richtungen geregelt. Dabei hätte die Ampel beim Vorfall für mindestens eine Fahrtrichtung „rot“ zeigen müssen. Die Polizei muss nun klären, für welche der betreffenden Fahrzeuge grün bzw. rot galt und um welchen weißen Pkw es sich gehandelt hatte.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet Zeugen, die Angaben zum unbekannten weißen Pkw sowie zum Unfallhergang machen können, sich unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

2154 – Mutmaßliche Watschn führt zu größerem Polizeieinsatz

Innenstadt – Am Freitagabend (22.09.2023) kam es in der Wolfgangstraße zu einem zunächst größeren Polizeieinsatz. Am Ende soll eine „Watschn“ der Auslöser gewesen sein.

Gegen 18.30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass es in einer Wohnung in der Wolfgangstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung käme. Dabei wäre auch ein Messer im Spiel. Mehrere Streifen fuhren anschließend in die Wolfgangstraße. Dort verließen ein 23-Jähriger sowie kurz darauf eine 20-Jährige die betreffende Wohnung und begaben sich zu den Einsatzkräften. Offenbar kam es vor dem Notruf zu einem Streit, bei dem die 20-Jährige mit der flachen Hand dem 23-Jährigen ins Gesicht schlug. Eine intensive Abklärung vor Ort ergab keine Hinweise auf ein verwendetes Messer oder eine sonstige Waffe. Beide Personen waren alkoholisiert und gegenüber der Polizei äußerst unkooperativ. Um weitere Vorfälle an diesem Abend zu unterbinden, erteilten die Beamten dem 23-Jährigen, der bei der Frau zu Besuch war, einen Platzverweis.

Gegen die 20-Jährige wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

2155 – In Keller eingebrochen

Hochzoll – Im Zeitraum von Donnerstag (21.09.2023), 08.00 Uhr, bis Freitag (22.09.2023), 14.00 Uhr, wurde in ein Kellerabteil in der Watzmannstraße (20er Hausnummern) eingebrochen.

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich dort gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerabteilen. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei Polizeiinspektion Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

2156 – Ladendieb zeigt Hitlergruß

Innenstadt – Am Samstagabend (23.09.2023) wurde die Polizei zu einem Supermarkt in die Halderstraße gerufen. Für einen mutmaßlichen Ladendieb hat sein Verhalten gleich mehrere Folgen.

Gegen 17.40 Uhr betrat ein 46-Jähriger den Supermarkt. Er steckte sich Lebensmittel in seine Hose und wollte anschließend den Laden verlassen. Mitarbeiter beobachteten den Mann und hielten ihn am Ausgang fest. Es wurde die Polizei gerufen. Die Beamten durchsuchten anschließend den Mann und fanden die betreffenden Waren auf. Dem Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen ein Platzverweis ausgesprochen. Beim Verlassen des Supermarktes zeigte der 46-Jährige den Hitlergruß und unterstrich diesen mit entsprechenden Äußerungen. Auch dieses Verhalten wird strafrechtliche Konsequenzen haben. Der Mann muss nun gleich mit mehreren Anzeigen rechnen.

2157 – Ladendiebstahl und noch mehr

Innenstadt – Am Samstag (23.09.2023) bemerkten Mitarbeiter eines Elektromarktes am Willy-Brandt-Platz zwei Ladendiebe. Die Polizei stellte anschließend noch weitere Verstöße fest.

Gegen 15.00 Uhr betraten ein 15- sowie ein 20-Jähriger den Elektromarkt. Der 15-Jährige steckte sich mehrere Zubehörartikel ein, während der 20-Jährige offenbar Schmiere stand. Mitarbeiter des Ladens riefen die Polizei. Die Beamten fanden schließlich Diebesgut im Wert von etwa 30 Euro beim Jüngeren auf. Der 15-Jährige hatte außerdem eine Softair-Waffe dabei, weshalb gegen das Duo wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt wird. Dieser Tatbestand beinhaltet grundsätzlich eine höhere Strafandrohung als der „einfache Diebstahl“.

Außerdem fanden die Beamten beim 15-Jährigen augenscheinlich Betäubungsmittel auf. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.