Der 15-jährige Justin Singleton hat am Freitagnachmittag die elterliche Wohnung in Sulzthal verlassen. Zuletzt gesehen wurde Justin am Freitagabend gegen 18:00 Uhr in Ramsthal. Hier war der Jugendliche in Begleitung einer weiblichen, vermutlich etwa gleichaltrigen Person. Möglicherweise hält sich der Minderjährige auch im Bereich Schweinfurt auf. Nachdem die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten führten, bittet die Polizei nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von dem Vermissten liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 175 cm groß bei schlanker Statur

Dunkelbraune, kurze Locken

Zuletzt bekleidet mit weinrotem T-Shirt, hellgrauem Kapuzenpullover und schwarzer Weste

Trug zudem eine helle, weite Jeans, sowie weiße Nike-Schuhe

Ggf. mit einem E-Scooter unterwegs

Zeugen, die den Jugendlichen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09732 / 9060 mit der Polizeiinspektion Hammelburg in Verbindung zu setzen.