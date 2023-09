NÜRNBERG. (1097) Am heutigen Samstag (23.09.2023) fand in der Nürnberger Innenstadt eine Wahlkampfkundgebung unter Teilnahme des Bundeskanzlers Olaf Scholz statt. Die Veranstaltung verlief störungsfrei.



An der Versammlung nahmen in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:40 Uhr 200 geladene Gäste sowie rund 500 Personen in den öffentlich zugänglichen Bereichen teil.

Im Außenbereich hielten sich während der Redebeiträge rund 50 Personen auf, die ihre Unmutsbekundungen verbal und durch den Gebrauch von Trillerpfeifen zum Ausdruck brachten.

Nach einer Rede des Bundeskanzlers endete die Versammlung gegen 14:40 Uhr. Die Veranstaltung verlief störungsfrei.

Unter der Führung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren neben Beamten mittelfränkischer Dienststellen auch Kräfte des Bundeskriminalamts sowie Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingesetzt.



Erstellt durch: Janine Mendel