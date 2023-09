Dingolfing, LKR. DINGOLFING-LANDAU Brand in Mehrfamilienhaus - Update

Am 22.09.2023 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dingolfing. Eine verletzte Person musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Diese verletzte Person ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Erste Ermittlungen haben keinerlei Anhaltspunkte für eine Brandlegung ergeben.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Alexander Bachl, Tel. 09421/868-0