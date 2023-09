Dingolfing, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Brand in Mehrfamilienhaus

Am 22.09.2023 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dingolfing. In diesem sind insgesamt 16 Personen wohnhaft gewesen. Trotz Vollbrand einer Wohnung konnten durch die Feuerwehr alle Personen evakuiert werden. Nach aktuellem Stand sind zwei Personen verletzt. Eine Person musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Genaueres zu den Verletzungen ist bislang nicht bekannt.

Bei den Rettungsmaßnahmen wurde eine Einsatzkraft der Freiwilligen Feuerwehr ebenfalls verletzt.

Die Brandursache ist bislang unbekannt und ist Gegenstand der Ermittlungen der KPI Landshut.

