FORSTINNING, LKRS. EBERSBERG.Unbekannte versuchten in der vergangenen Nacht, in eine Vereinsgaststätte in Forstinning einzudringen. Nachdem eine Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter.

Gegen 03:30 Uhr verschafften sich die Einbrecher zunächst über ein Fenster Zutritt in einen Nebenraum der Gaststätte am Schwalbenweg. Beim Versuch, von dort aus in den Gastraum vorzudringen, aktivierten sie eine weithin hörbare Alarmanlage. Ohne Beute flüchteten die Täter daraufhin in unbekannte Richtung.

Eine sofort ausgelöste Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, blieb ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Eventuelle Zeugen, die Angaben zur Tat machen können oder denen die Täter bei der Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 08122-9680 in Verbindung zu setzen.