Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Ermittlungserfolg für die Bamberger Kripo: Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle am vergangenen Wochenende nahmen Ermittler drei Tatverdächtige fest. Das Amtsgericht Bamberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg gegen einen von ihnen Haftbefehl.

Am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte eine Tankstelle am Kunigundendamm überfallen. Unter Vorhalt einer Pistolenarmbrust hatten die Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bamberg führten am Donnerstag zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen im Alter von 20 und 14 Jahren. Am Freitag nahmen die Ermittler einen weiteren 15-jährigen Tatverdächtigen fest. Sie durchsuchten außerdem Wohnungen der jungen Männer. Dabei konnten sie belastende Beweismittel beschlagnahmen. Der 14-Jährige und der 15-Jährige wurden nach ihrer Festnahme wieder entlassen. Der 20-Jährige wurde am Freitag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.