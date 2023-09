REGENSBURG. Am 22. September 2023 begrüßte Polizeipräsident Thomas Schöniger über 100 neue Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz hatte am 22. September 2023 zur Begrüßung 102 neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Schwandorf geladen. Polizeipräsident Thomas Schöniger zeigte sich erfreut über die erneut hohe Anzahl neuer Kolleginnen und Kollegen.

Die Beamtinnen und Beamten wurden von anderen Präsidien versetzt oder kamen nach Abschluss ihrer Ausbildung in der zweiten Qualifikationsebene (ehemals mittlerer Dienst) bzw. ihrem Studium in der dritten und vierten Qualifikationsebene (ehemals gehobener und höherer Dienst) zum Polizeipräsidium Oberpfalz.

Die „neuen“ Kolleginnen und Kollegen kommen aus den Präsidien Mittelfranken, Oberfranken, Oberbayern Nord, Oberbayern Süd, Niederbayern, München, Schwaben Nord sowie dem Bayerischen Landeskriminalamt und der Bayerischen Bereitschaftspolizei in ihre Oberpfälzer Heimat zurück.

Seit März 2023 wurden zudem 21 neue Polizeiangestellte im Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz eingestellt, welche bei den Dienststellen und in verschiedenen Sachgebieten des Polizeipräsidiums eingesetzt sind.

Polizeipräsident Schöniger stellte den Neuzugängen unter anderem den Aufbau des Verbandes, die Schwerpunkte der aktuellen Kriminalitäts- und Unfallentwicklung sowie die großen Fortschritte in der Digitalisierung der täglichen Polizeiarbeit vor. Abschließend wünschte Schöniger den Neuzugängen viel Erfolg, Zufriedenheit und das notwendige Quäntchen Glück. „Kommen Sie stets gesund von Ihren Einsätzen nach Hause“, eine Botschaft die dem Oberpfälzer Polizeipräsidenten besonders am Herzen lag.

Die Leiterin der Abteilung Polizeiverwaltung, Regierungsdirektorin Alexandra Dellawalle, ging bei ihren Grußworten auf die Zuständigkeiten ihrer Abteilung ein. Polizeioberrat Christian Kiener, neuer Vorsitzender des Personalrates, richtete einige Worte mit wertvollen Inhalten und Informationen an die „neuen“ Kolleginnen und Kollegen und Polizeiinspektor Christian Bugl, informierte abschließend die Beamten der 2. Qualifikationsebene über eine mögliche Aufstiegsförderung im Bereich des PP Oberpfalz. Die Begrüßungsmoderation übernahm Polizeihauptkommissar Joachim Baumer vom Präsidialbüro.

Die 36 Frauen und 66 Männer leisten nun in verschiedenen Funktionen bei den Inspektionen der Schutz- und Kriminalpolizei sowie den Sachgebieten im Polizeipräsidium Dienst.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz, sowie die gesamte Bayerische Polizei, sind in den kommenden Jahren weiterhin auf motivierten und qualifizierten Nachwuchs angewiesen.

Für interessierte Bewerberinnen und Bewerber stehen bei den Polizeiinspektionen Regensburg, Amberg und Weiden Ansprechpartner zu Verfügung. Zudem können unter folgendem Link Informationen über die Ausbildung und den Beruf bei der Bayerischen Polizei erlangt werden: www.mit-sicherheit-anders.de