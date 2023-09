ELCHINGEN. Die Kontrolle eines Fahrzeugs am 21.09.2023 aufgrund eines Zeugenhinweises führte zur Festnahme eines 41-jährigen tatverdächtigen Buntmetalldiebes. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Abend des 21.09.2023 konnten Zeugen einen verdächtigen Kleintransporter im Rotalteweg wahrnehmen. Der Transporter war circa zehn Minuten später nicht mehr an dieser Stelle, jedoch stellten die Zeugen Aufbruchswerkzeug und einen beschädigten Zaun fest. Die Zeugen meldeten die Wahrnehmung der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Die Beamten leiteten umgehend mit dem mitgeteilten Kennzeichen eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein, welches sie wenig später im Gemeindegebiet Elchingen feststellten.

Im Laderaum des Fahrzeugs stellten die Polizisten bei einer Durchsuchung Buntmetall im Wert von circa 600 Euro fest, weshalb sie den 41-jährigen Fahrer vorläufig festnahmen.

Da der Fahrer bereits amtsbekannt in Bezug derartiger Delikte ist, führten die Beamten ihn er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen vor. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 41-Jährigen, die Beamten lieferten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein. (PI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).