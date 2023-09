STRAUBING. Am 13.07.2023 gegen 01.50 Uhr bedrohten mehrere maskierte Personen unter Vorhalt einer Waffe Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in der Nähe des Bahnhofes und konnten so in den Besitz eines niedrigen 4-stelligen Euro-Betrages kommen. Im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Straubing und der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing wurde gegen einen der Tatverdächtigen am 14.07.2023 bereits Haftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen schweren Raubes erlassen und er in eine JVA eingeliefert. Der 22-Jährige soll mit der vermeintlichen Schusswaffe einen 26-Jährigen bedroht haben.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Überfall in Gemeinschaftsunterkunft – Haftbefehl erlassen

Heute (22.09.2023) haben die Ermittler zusammen mit Kräften der Polizeiinspektion Spezialeinheiten sowie Einsatzkräften der Zentralen Einsatzdienste Straubing und einem Diensthund Durchsuchungsbeschlüsse an vier Objekten von drei weiteren Tatverdächtigen im Stadtgebiet vollzogen. Die drei Tatverdächtigen stehen im Verdacht, zusammen mit dem 22-Jährigen am gemeinschaftlichen schweren Raub am 13.07.2023 beteiligt gewesen und gegebenenfalls im Besitz von Waffen zu sein.

Zwei der Tatverdächtigen, ein 18- und ein 22-Jähriger, konnten gegen 06.00 Uhr angetroffen werden. Im Rahmen der Durchsuchungen wurden unter anderem eine Soft-Air-Waffe, mehrere Mobiltelefone und ein Laptop als Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Straubing und der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 22.09.2023, 13.52 Uhr