HOLZKIRCHEN, LKR. MIESBACH. Im Rahmen eines Festaktes verabschiedete Polizeipräsident Manfred Hauser am Freitag, 22. September 2023, den langjährigen Leiter der Holzkirchner Polizeiinspektion, Ersten Polizeihauptkommissar Johann Brandhuber, in seinen Ruhestand. Gleichzeitig führte er seinen Nachfolger, Polizeihauptkommissar Christian Gollwitzer, in sein neues Amt ein.

Das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Holzkirchen war der Veranstaltungsort für die feierliche Übergabe der Amtsgeschäfte. Unter den zahlreichen Gästen fanden sich Vertreter aus Reihen der Politik, der Justiz, benachbarter Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Rettungs- und Hilfsdiensten sowie natürlich aus Reihen der Polizei.

In der Festrede stellte der Polizeipräsident zunächst die stets gute Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen heraus und bedankte sich bei den anwesenden Vertretern.

Insbesondere würdigte Polizeipräsident Manfred Hauser die Verdienste des 62-jährigen Herrn Brandhuber, der über sieben Jahre die Funktion des Dienststellenleiters bei der Polizeiinspektion in Holzkirchen ausgeführt hat. Er bedankte sich auch im Namen der gesamten Bayerischen Polizei, des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, aber auch ganz persönlich bei ihm für das stets gezeigte Engagement und wünschte Herrn Brandhuber nach 43 Dienstjahren für den Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand alles Gute und viel Gesundheit.

Als Nachfolger und neuer Leiter der Polizeiinspektion Holzkirchen wurde bereits zum 1. August 2023 der im Landkreis Ebersberg wohnhafte 47-jährige Polizeihauptkommissar Christian Gollwitzer bestellt.

Der neue Chef der Holzkirchner Polizei begann seine Laufbahn bei der Bayerischen Polizei im Jahr 1996. Er durchlief im Laufe der Zeit mehrere Funktionen sowohl im Wach- und Streifendienst, als auch als Beamter der zivilen Einsatzgruppe in München. Nach seinem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst, Fachbereich Polizei, in Fürstenfeldbruck folglich auch in Führungsfunktionen bei verschiedenen Dienststellen des Polizeipräsidiums München. Unter anderem war Herr Gollwitzer für sechs Jahre Außendienstleiter des Abschnitts Ost.

Im Februar 2020 wurde PHK Gollwitzer zum Polizeipräsidium Oberbayern Süd, genauer gesagt zur Polizeiinspektion Wasserburg am Inn versetzt, wo er den Posten des stellvertretenden Dienststellenleiters innehatte.

Nun, zum 1. August, wurde Herr Gollwitzer mit der Leitung der Polizeiinspektion Holzkirchen betraut. „Mit Ihnen übernimmt unser Wunschkandidat die Holzkirchner Polizeiinspektion“ wandte sich Manfred Hauser an den verheirateten und zweifachen Familienvater. Polizeipräsident Manfred Hauser gratulierte ihm ganz herzlich zu seinem neuen Amt und wünschte ihm viel Erfolg und natürlich stets ein glückliches Händchen.