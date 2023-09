2150 - Verkehrsteilnehmer wird bei Absicherung der Unfallstelle angefahren

Rain - Heute morgen (22.09.2023), gegen 04.45 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 16 von Neuburg in Richtung Rain. Kurz nach der Anschlussstelle Rain-Ost kreuzten drei Rehe die Fahrbahn, wovon eines der Tiere vom Pkw touchiert und tödlich verletzt wurde. Der 53-Jährige hielt seinen Pkw umgehend an, stieg aus und wollte sich um das auf der Fahrbahn liegende Reh kümmern. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Pkw auf der B 16 in Richtung Neuburg, erkannte den 53-Jährigen zu spät und touchierte diesen mit seinem Pkw am Bein. Hierbei trug der 53-Jährige keine Warnweste. Glücklicherweise erlitt der 53-Jährige nur Prellungen am Bein.

2151 - Busfahrer beleidigt

Aichach - Am Donnerstag (21.09.2023), gegen 19.45 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Linienbusfahrer auf den Bahnhofsvorplatz ein, um an der dortigen Betriebstankstelle den Bus aufzutanken. Als der Fahrer an der offenen Bustüre stand, kam ein etwa 25 Jahre alter Mann vorbei und beleidigte den Fahrer massiv. Zusätzlich bedrohte er den Busfahrer. Der Täter entfernte sich danach unerkannt zu Fuß vom Bahnhofsvorplatz.

Hinweise erbittet die PI Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0.