NIEDERBAYERN. Nächsten Dienstag am 26.09.2023 findet im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ eine länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion unter dem Motto „sicher.mobil.leben 2023 – Rücksicht im Blick“ statt. Auch die Dienststellen des Polizeipräsidiums Niederbayern beteiligen sich an der Aktion.

Gemeinsam sicher ans Ziel! – Rücksicht im Blick!

Im Fokus der länderübergreifenden Aktion steht die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Im Allgemeinen sind vulnerable Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr, wie Kinder, Seniorinnen und Senioren sowie Rad- und Pedelecfahrende einer erhöhten Gefahr ausgesetzt und daher besonders auf die Rücksichtsahme anderer Verkehrsteilnehmer angewiesen. Dennoch gilt aber für alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Verkehrsregeln zu halten, denn alle miteinander teilen sich denselben Raum.

Die Dienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Niederbayern richten ihren Schwerpunkt der Kontrollen unter anderem auf Seniorinnen und Senioren sowie Rad- und Pedelecfahrende. Bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs wird neben der Einhaltung der allgemeinen Verkehrsregeln besonders das Halten und Parken im Bereich von Geh- und Radwegen, auf Behindertenparkplätzen und in zweiter Reihe kontrolliert. Im Bereich des fließenden Verkehrs liegt der Schwerpunkt unter anderem auf Kontrollen des einzuhaltenden Seitenabstandes beim Überholen von Radfahrenden, des verbotswidrigen Verhaltens von Zweiradfahrenden im Bereich der Lichtzeichenanlagen, der verbotswidrigen Straßenbenutzung von Fahrzeugen wie zum Beispiel Geh- und Radwege sowie des falschen Verhaltens an Fußgängerüberwegen.

Wir haben den Straßenverkehr nicht nur am Aktionstag im Blick. Wie appellieren an alle, die täglich am Straßenverkehr teilnehmen um Rücksichtnahme! Im besonderen auf die eher schwächeren und weniger geschützten Verkehrsteilnehmer. Denn Rücksicht vermeidet Unfälle und rettet Leben.

Veröffentlicht: 22.09.2023, 13.25 Uhr