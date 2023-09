EBERSDORF B. COBURG, LKR. COBURG. Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Ebersdorf b. Coburg zu einem Streit zwischen drei Männern, bei dem einer mit einem Messer verletzt wurde. Eine Streife der Polizei Coburg konnte einen 23-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg sitzt dieser nun in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist es 1 Uhr nachts zu einem Streit zwischen drei Personen in Ebersdorf b. Coburg, im Ortsteil Frohnlach, gekommen, bei dem ein 20-jähriger Mann mit einer Stichwaffe verletzt wurde und anschließend im Klinikum Coburg behandelt werden musste. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch die Coburger Polizei und umliegender Dienststellen führte kurze Zeit später zur Festnahme eines jungen Mannes. Dieser wurde am Freitagvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erließ. Der 23-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Er muss sich wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes strafrechtlich verantworten.

Das Motiv für den Streit ist weiterhin unklar. Der Tatverdächtige hat sich dazu bisher nicht geäußert.