LAUF A.D.PEGNITZ. (1094) Am Donnerstagnachmittag (21.09.2023) griff ein 19-Jähriger seinen Vater in Simonshofen (Lkrs. Nürnberger-Land) mit einem Messer an und verletzte ihn dabei schwer. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.



Gegen 16:00 Uhr war es in der Talstraße zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 19-Jährigen und seinen Eltern gekommen. Im weiteren Verlauf nahm der junge Mann ein Messer an sich und griff damit seinen 55-jährigen Vater an. Anschließend flüchtete der 19-Jährige auf die Straße. Mehrere Nachbarn hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz nahmen den Tatverdächtigen vor Ort vorläufig fest. Der ebenfalls verständigte Rettungsdienst lieferte den 55-Jährigen in ein Krankenhaus ein. Er erlitt schwerste Verletzungen, befindet sich derzeit jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Schwabach übernahm noch am Abend die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und führte am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der 19-Jährige mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die Schwabacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler