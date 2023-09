Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hof und der Polizeiinspektion Hof

HOF. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit kam am Donnerstagabend ein Audifahrer am Q-Bogen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Es besteht der Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhren gegen 20.15 Uhr ein Audi, ein Mercedes und ein Seat die Marienstraße stadtauswärts mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Am sogenannten Q-Bogen überholten sie zwei langsamer fahrende Autos und folgten dann der scharfen Linkskurve in die Hans-Böckler-Straße. Dabei verlor der 24-jährige Fahrer des Audis die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Wagen mit einem Ampelmast. Durch den wuchtigen Aufprall wurde dieser aus dem gepflasterten Gehweg gerissen und blieb einige Meter später in einem Baum hängen. Der Audi kam stark beschädigt auf der Straße zum Liegen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Nachdem er die Fahrer der anderen beiden Fahrzeuge über seinen Unfall verständigte, kamen diese an die Unfallstelle zurück.

Aufgrund der Unfallspuren in Verbindung mit Zeugenaussagen besteht der Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Von dem am Unfallort anwesenden Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Hof wurde die Sicherstellung aller drei Fahrzeuge und der Fahrerlaubnisse der Fahrer angeordnet. Ein Gutachter unterstützt die Beamten bei der Rekonstruktion des Unfallgeschehens.

Während der Unfallaufnahme musste der Bereich großräumig abgesperrt werden. Dies führte zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.