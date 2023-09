KASENDORF, LKR. KULMBACH. Mitte September wurde in einer Scheune in Kasendorf ein Leichnam gefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth sind nun abgeschlossen.

Am Mittwochvormittag, den 13. September 2023, fand eine Frau in ihrer Scheune in Kasendorf eine Leiche. Aufgrund des Verwesungsgrades waren zunächst sowohl Todesursache als auch Identität ungeklärt. Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm die Ermittlungen. Diese ergaben, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 58-jährigen Mann aus dem Landkreis Bayreuth handelt. Dieser hatte keine Verbindung zu der Scheune. Als er gefunden wurde, war der Mann bereits mindestens eine Woche tot. Die Ermittler schlossen eine Fremdeinwirkung im Zusammenhang mit seinem Ableben aus.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelte in alle Richtungen und bediente sich der Unterstützung der Rechtsmedizin Erlangen. Sie ging mehreren Hinweisen zur Identifizierung des Mannes nach. Durch einen DNA-Abgleich konnte diese zweifelsfrei erfolgen.