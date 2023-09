SCHNELLDORF. (1093) Wie mit Meldung 1091 vom 21.09.2023 berichtet, ermittelt die Kriminalpolizei Ansbach wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer Frau im Anschluss an einen Diskothekenbesuch am 08.05.2022 (Sonntag) in Schnelldorf (Lkrs. Ansbach). Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung haben sich noch am Donnerstagabend (21.09.2023) vier Personen gemeldet. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.



Anlässlich der veröffentlichten Lichtbilder sowie einer Videosequenz meldeten sich gegen 19:15 Uhr vier Männer bei der Polizeiinspektion Crailsheim (Baden-Württemberg). Sie waren zuvor aus ihrem sozialen Umfeld auf die Öffentlichkeitsfahndung aufmerksam gemacht worden und sprachen deshalb bei der Polizei vor.

Das für Sexualdelikte zuständige Fachkommissariat bei der Ansbacher Kriminalpolizei führt die Ermittlungen fort.



Erstellt durch: Christian Seiler