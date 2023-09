MARKT SCHWABEN, LKRS. EBERSBERG.Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Friseursalon in Markt Schwaben ein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwischen 19:15 Uhr am Dienstag und 08:30 Uhr am Mittwoch verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zugang zu den Betriebsräumen am Marktplatz und durchsuchten diese nach Diebesgut.

Die Täter erlangten Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe und verließen den Tatort sodann unerkannt. Die Kriminalpolizei Erding prüft derzeit einen eventuellen Zusammenhang mit einer Serie von Einbrüchen in Markt Schwaben am vergangenen Wochenende.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 08122-9680 in Verbindung zu setzen.