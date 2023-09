2135 - Körperverletzung nach Fußballspiel

Firnhaberau - Am Mittwoch (20.09.2023) kam es nach einem Fußballspiel zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 49-Jähriger wurde leicht verletzt.

Nach Ende des Fußballspiels, gegen 20.00 Uhr, rannten mehrere Zuschauer auf das Spielfeld des Sportplatzes in der Schillstraße. Ein 23-Jähriger schlug einen 49-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Eine medizinische Versorgung des 49-Jährigen war vor Ort nicht erforderlich, da der Mann nur leichte Verletzungen hatte.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 23-Jährigen wegen Körperverletzung.

2136 - Baucontainer aufgebrochen: Zeugen gesucht

Hochzoll - Von Dienstag (19.09.2023) auf Mittwoch (20.09.2023) brachen bislang unbekannte Täter Baucontainer auf und entwendeten mehrere Werkzeuge.

Der Bauleiter einer Baustelle in der Zugspitzstraße Höhe Hausnummer 5 teilte der Polizei den Aufbruch der Container mit. Im Tatzeitraum vom 19.09.2023, 17.00 Uhr, bis zum 20.09.2023, 06.30 Uhr, entwendeten die Täter Werkzeuge und verursachten einen Beuteschaden im fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden der aufgebrochen Schlösser wird mit circa 500 Euro beziffert.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise zur Tat unter 0821/323 2310.

2137 - Ultraleichtflugzeug landet sicher

Hammerschmiede - Am Mittwoch (20.09.2023) kam es zu einer kontrollierten Landung eines Ultraleichtflugzeuges am Augsburger Flughafen, nachdem der Pilot untypische Geräusche vernommen hatte.

Gegen 09.30 Uhr startete der 54-jährige Pilot und sein 29-jähriger Copilot vom Flughafen Augsburg. Kurz nach dem Start hörten die beiden vom Fahrwerk ausgehende Geräusche und überflogen den Flugplatz in Genderkingen. Beim Überflug konnte festgestellt werden, dass eine Radkappe nach unten gerutscht war. Aufgrund dieses Umstandes entschied sich der Pilot eine Landung auf der Grasbahn des Segelflugplatzes in Augsburg durchzuführen.

Zur Sicherheit wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei der Landung hinzugezogen. Die Landung verlief ohne Zwischenfälle und die Besatzung des Flugzeuges blieb unversehrt. Lediglich die Radkappe des Ultraleichtflugzeuges wurde beschädigt.

2138 - Gefälschten Führerschein vorgezeigt

Hochzoll - Am Mittwoch (20.09.2023) zeigte ein 27-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle einen gefälschten Führerschein vor.

Der 27-Jährige wurde gegen 23.30 Uhr in der Friedberger Straße Ecke Peterhofstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Rahmen der Kontrolle händigte der 27-Jährige den Beamten einen portugiesischen Führerschein aus. Bei der Überprüfung des Dokuments stellte sich jedoch heraus, dass der Führerschein nicht echt war. Die Beamten stellten daraufhin die Fälschung sicher.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 27-Jähirgen wegen Urkundenfälschung.

2139 - Streitigkeit führt zu Körperverletzung

Innenstadt - Am Mittwoch (20.09.2023) kam es nach einem Streit im Bereich des Königsplatzes zu einem Körperverletzungsdelikt. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 14.45 Uhr eskalierte ein verbaler Streit im Trinkermilieu, an dem letztendlich mehrere Personen beteiligt waren. Nach aktuellem Kenntnisstand schlug ein 29-Jähriger einem 60-Jährigen im Zuge des Streits ins Gesicht. Dabei hatte er offenbar auch eine Art Teppichmesser in der Hand. Ein 58-Jähriger griff daraufhin ein und verletzte sich dabei am Teppichmesser. Der 58-Jährige sowie der 60-Jährige wurden jeweils leicht verletzt.

Anschließend entfernte sich der 29-Jährige, wurde aber kurz darauf durch die Polizei im nahen Umfeld festgenommen. Bei ihm wurde ein Teppichmesser aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 29-Jährigen, dabei wird auch die Aufzeichnung der vorhandenen Videoüberwachung auf dem Königsplatz genutzt.

2140 – Zeugen gesucht

----------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft -------------------------

Innenstadt - Am Sonntag (10.09.2023) kam es in der Toilettenanlage des McDonalds am Königsplatz offenbar zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 18-Jährigen. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.

Gegen 02.30 Uhr soll es zu dem sexuellen Übergriff gekommen sein. Die Frau wurde vor Ort ärztlich versorgt. Die Kriminalpolizei Augsburg konnte den 19-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 19-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzten diesen in Vollzug.

Anhand der Videoaufzeichnung ist bekannt, dass sich zur Tatzeit mehrere Personen im Bereich aufgehalten haben, die möglicherweise Hinweise zur Tat geben könnten. Daher bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall an sich oder der Frau machen können, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.