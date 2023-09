Callcenterbetrug – Täter erbeuten 50.000 Euro durch "Schockanruf"

MESPELBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Telefonbetrüger haben am Mittwoch eine Frau mit einer gängigen Masche dazu gebracht, 50.000 Euro Bargeld zu übergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt als Zentralstelle und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwoch riefen die geschickt agierenden Täter bei der Frau an und berichteten von einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall, den ihr Sohn verursacht haben soll. Um für ihn eine angebliche Haftstrafe abzuwenden, wurde von einem falschen Generalstaatsanwalt am Telefon eine hohe Kautionsforderung gestellt.

Gegen 13:00 Uhr übergab die Rentnerin schließlich an ihrer Wohnanschrift 50.000 Euro Bargeld an einen männlichen Abholer.

Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken

Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg´auf!” ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“. Mit den Kampagnen „Ich schütze Oma und Opa“ sowie „Chill mal Oma“ setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Jugendlichen, sowie Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen.

Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben. Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Weitere Informationen:

„Leg‘ auf!“: Die Bayerische Polizei - Präventionskampagne - LEG' AUF! in Unterfranken (bayern.de)

Dort finden sie zudem weiterführende Links zu den Kampagnen

„Ich schütze Oma und Opa“

„Chill mal Oma“

Falsche Liebe im Internet – Frau um Erspartes gebracht

ASCHAFFENBURG. Im Laufe des letzten Monats gelang es einem Betrüger durch sogenanntes „Love-Scamming“ eine Dame um ihr Erspartes zu bringen. Die junge Frau ließ sich über die wahren Absichten der Internetbekanntschaft täuschen und übertrug rund 15.000 Euro. Die Polizei warnt weiterhin zur Vorsicht, wenn „Internet-Freunde“ plötzlich hohe Geldbeträge fordern.

Betrugsmasche „Love-Scamming“

Die Masche der Betrüger läuft immer ähnlich ab. Über Internetportale suchen sie Kontakt zu Frauen und bauen eine Beziehung zu den Damen auf. Hat sich diese Partnerschaft ein wenig gefestigt, fordern die Täter erst kleinere und letztendlich sehr hohe Geldbeträge, die sie als angebliche Ärzte oder Soldaten beispielsweise für Flüge nach Deutschland benötigen würden. Viele der Geschädigten realisieren erst sehr spät oder sogar zu spät, dass der vermeintliche „Freund“ es gar nicht auf Liebe, sondern nur auf Bargeld abgesehen hatte.

Aschaffenburgerin lässt sich täuschen

Eine junge Frau aus Aschaffenburg wurde von einer männlichen Internetbekanntschaft durch Aufmerksamkeiten dazu veranlasst, im letzten Monat insgesamt rund 15.000 Euro an den Betrüger zu überweisen. Das Geld stellte sie der „großen Liebe“ für anfallende Versandkosten eines Paketes zur Verfügung.

Die unterfränkische Polizei nimmt die Tat zum Anlass, erneut vor dem Phänomen „Love-Scamming“ zu warnen:

Die Täter schreiben gezielt alleinstehende Personen über das Internet an, um diese später um Geldsummen zu betrügen.

Die Unbekannten geben meist vor, sich im Ausland aufzuhalten und dort beispielsweise als Soldaten oder Ärzte tätig zu sein.

Sobald Sie aufgefordert werden, Geld zu überweisen oder zu übergeben, sollten Sie hellhörig werden und keinesfalls Geldzahlungen leisten.

Sobald Ihnen der Verdacht kommt, der angebliche Partner könnte es nicht nur auf die Liebe, sondern auf Ihre Ersparnisse abgesehen haben, nehmen Sie unbedingt Kontakt zu Ihrer Polizei auf.

Exhibitionist aufgetreten

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag hat ein Mann auf einem menschenleeren Kinderspielplatz an seinem Glied manipuliert. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg wies die Person in eine psychiatrische Klinik ein.

Wie eine Frau über den Notruf schilderte, lag gegen 14:30 Uhr ein Mann auf einem Kinderspielplatz in der Sonnenstraße auf dem Boden und manipulierte an seinem Glied. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine weiteren Personen auf dem Spielplatz.

Die eingesetzten Streifen konnten den Mann noch vor Ort antreffen. Der Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Betrügerisches Gewinnversprechen

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Betrüger erlangten von einer Dame einen vierstelligen Betrag für angeblich anfallende Gebühren, indem sie ihr einen Gewinn versprachen. Erst nach einer weiteren Geldforderung wurde die Dame skeptisch und kontaktierte die Polizei.

Nach den vorliegenden Ermittlungserkenntnissen hatte ein Betrüger die Dame über ein Social-Media Portal kontaktiert und einen Gewinn von 150.000 Euro vorgetäuscht. Für den Erhalt des Geldes sollte die Frau jedoch zunächst mehrere tausend Euro auf ein auswärtiges Konto überweisen. Die Geschädigte ahnte zunächst nicht, dass sie einem Betrüger aufgesessen war und überwies einen Teil des geforderten Geldes. Nachdem sie vorzeitig eine weitere Überweisung tätigen sollte, um den vermeintlichen Gewinn zu erhalten, fiel ihr die Betrugsmasche auf und sie kontaktierte die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Aschaffenburg übernommen.

Ohne Fahrerlaubnis gegen geparkten Pkw gefahren

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Aus Unachtsamkeit ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer mit seinem VW Passat gegen einen geparkten Pkw in der Schloßgasse gefahren. Eine unbeteiligte Zeugin versuchte ihn vergeblich zu stoppen und alarmierte die Polizei. Der Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und der Grund seiner Unfallflucht wurde schnell klar. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Gegen 17:15 Uhr blieb der Fahrer eines VW Passats mit seinem Pkw an einem in der Schloßgasse geparkten Pkw BMW hängen. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorgang, versuchte den Verursacher vergeblich zu stoppen und alarmierte anschließend die Polizei. Der Unfallverursacher konnte schließlich durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Schnell stellte sich der Grund seiner Unfallflucht heraus. Der Mann war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Die Halterin des Fahrzeugs erwartet ebenfalls eine Strafanzeige wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Unfall unter Alkoholeinfluss - Blutentnahme und Strafverfahren als Folge

GLATTBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nachdem am späten Mittwochabend ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam, konnte eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg die vermeintliche Ursache schnell feststellen. Der Mann war mit knapp 1,7 Promille unterwegs und wird sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Ein 19-jähriger Daimler-Fahrer hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw verloren und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Die Streife roch bei der Unfallaufnahme Alkohol. Ein Vortest bei dem Unfallverursacher brachte einen Wert von knapp 1,7 Promille zu Tage. Für den alkoholisierten Fahrer endete die Fahrt an Ort und Stelle. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Entwendete E-Scooter und Fahrräder sichergestellt

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei unterzog am Mittwoch gegen 11:15 Uhr auf der A3 in Richtung Nürnberg einen Kleintransporter einer Verkehrskontrolle. Hierbei konnten auf der Ladefläche mehrere Fahrräder und E-Scootern festgestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Überprüfungen erhärtete sich der Verdacht, dass zumindest zwei Fahrzeuge nicht rechtmäßig im Besitz des Mannes waren.

Die Fahrzeuge wurden noch vor Ort sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte schließlich festgestellt werden, dass einer der geladenen E-Scooter und ein Fahrrad zwei Tage zuvor in Nordrhein-Westfalen entwendet worden sind. Den 45-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Zwei Pkw-Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG U. ASCHAFFENBURG. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach hat im Rahmen zweier Verkehrskontrollen aufgrund des Fahrens von Schlangenlinien bei einem 19-jährigen und einem 38-jährigen Pkw-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Sie mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und ihre Weiterfahrt wurde unterbunden.

Am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr stoppten die Beamten einen Pkw auf dem Parkplatz Strietwald Süd, der zuvor aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen war. Der 38-jährige Fahrer zeigte drogentypische Auffälligkeiten und gab den Konsum von Kokain zu. In seinem Fahrzeug konnte zudem eine kleine Menge Kokain aufgefunden werden.

In der Nacht zum Donnerstag gegen 00.30 Uhr stoppten die Beamten auf der Rastanlage Spessart Süd einen weiteren Pkw Citroen und führten eine Verkehrskontrolle durch. Aufgrund des Verdachts, dass der 19-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Beide Fahrer mussten eine ärztliche Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG, STADTTEIL DAMM. Im Zeitraum zwischen Donnerstag 15:00 Uhr und Sonntag 18:00 Uhr wurden 750 Äpfel von einer Streuobstwiese in der Stengstraße entwendet.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein schwarz/grauer E-Scooter der Marke "Explorer" entwendet. Dieser befand sich in einem Mehrfamilienhaus in der Würzburger Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag wurde ein violettes Fahrrad der Marke "Cube" am Bahnhof entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Donnerstag 20:00 Uhr und Dienstag 13:45 Uhr kam es im Jugendheim zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde ein Boxsack welcher im Außenbereich aufgehängt war, aufgeschnitten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.