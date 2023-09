POMMERSFELDEN, LKR. BAMBERG. Vergangene Nacht öffneten Unbekannte gewaltsam einen Geldautomaten im Ortsteil Steppach. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt. Zeugen gesucht!

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler öffneten die Täter gewaltsam einen Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Industriestraße. Dabei wurde grüne Farbe freigesetzt, die die Geldscheine einfärben und damit unbrauchbar machen soll. Diese Farbe dürfte aber nicht nur die Geldscheine eingefärbt haben, auch die Täter könnte damit in Kontakt gekommen sein. Die Farbe gilt als schwer abwaschbar.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Aufbruch des Automaten machen? Wem sind Personen mit grüner Farbe an Kleidung oder Körper aufgefallen? Wer hat darüber hinaus im Laufe der vergangenen Nacht oder vorher verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts bemerkt? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg.