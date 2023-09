1586. Verkehrsunfall zwischen Kleinkind und Pkw; eine Person verletzt – Isarvorstadt

Am Mittwoch, 20.09.2023, gegen 14:50 Uhr, riss sich ein 2-jähriger Junge vom Fahrrad seiner Mutter los und legte sich im Bereich der Ausfahrt der Tankstelle in der Baaderstraße unvermittelt flach auf den Boden.

Zeitgleich wollte ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw von der Tankstelle auf die Fahrbahn fahren. Dabei wurde das Kleinkind vorne rechts vom Pkw erfasst und geriet unter den Stoßfänger.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es für den 41-Jährigen nicht möglich den 2-Jährigen im Vorfeld zu sehen. Das Kleinkind wurde durch den Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1587. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Schwabing

Am Mittwoch, 20.09.2023, gegen 09:45 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Peugeot Kleintransporter auf der Feilitzschstraße in Richtung Leopoldstraße. An der Kreuzung zur Siegesstraße wollte er nach links abbiegen.

Zeitgleich ging eine 62-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Ostallgäu auf dem südlichen Gehweg der Feilitzschstraße dem 21-Jährigen entgegen. An der Kreuzung zur Siegesstraße wollte sie diese geradeaus überqueren.

Die 62-Jährige hatte einen Kinderwagen bei sich, indem ihr Enkelkind schlief. Beim Abbiegen übersah der 21-Jährige die 62-Jährige und stieß mit der Fahrzeugfront gegen die rechte Körperseite der 62-Jährigen. Diese stürzte dadurch zu Boden und der rechte vordere Reifen des Kleintransporters überrollte ihren linken Unterschenkel. Noch vor dem Sturz gelang es der 62-Jährigen den Kinderwagen auf den Gehweg zurückzuschieben, so dass dieser nicht den Unfall involviert wurde. Der Kinderwagen mit dem Kleinkind wurde an der Unfallstelle dem Kindsvater übergeben und die 62-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1588. Person stürzt mit E-Scooter und verletzt sich schwer – Schwabing

Am Donnerstag, 21.09.2023, gegen 01:30 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale der Münchner Polizei die Nachricht, dass an der Kreuzung Ackermannstraße/Schwere-Reiter-Straße eine Person mit einem E-Scooter gestürzt ist und bewusstlos auf der Straße liegen soll.

Die zum Einsatzort geschickten Polizeibeamten konnten vor Ort einen 40-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Böblingen auf der Straße liegend antreffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 40-Jährige auf dem Radweg an der Kreuzung Ackermannstraße/Schwere-Reiter-Straße mit einem E-Scooter zu Sturz und wurde dadurch im Bereich des Kopfes schwer verletzt. Der 40-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm.

Die genaue Fahrtrichtung bzw. der Fahrtverlauf und die Ursache des Sturzes ist derzeit nicht bekannt. Es liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Der 40-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Schutzhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von diesen Helmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich auch E-Scooter-Fahrern entsprechende Schutzhelme zu tragen.

1589. Sexualdelikt – Moosach

Am Dienstag, 19.09.2023, gegen 23:30 Uhr, stieg eine 37-Jährige mit Wohnsitz in München an der Bushaltestelle Untermenzinger Straße aus einem Bus aus und lief einen Fußweg am Hartmannshofer Bach entlang. Im Bereich der Bautzener Straße kam ihr ein unbekannter Mann entgegen. Dieser fasste die Frau plötzlich über ihrer Bekleidung vorne mittig im Beckenbereich an.

Durch den Übergriff fiel die 37-Jährige rückwärts zu Boden und verletzte sich dadurch leicht. Dabei schrie die 37-Jährige auf. Der Mann flüchtete daraufhin in Richtung Untermenzinger Straße.

Im Anschluss verständigte die 37-Jährige telefonisch den Polizeinotruf 110. Mehrere Polizeistreifen wurden sofort zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Sofort eingeleitete intensive Fahndungsmaßnahmen brachten keine Erkenntnisse zu dem Täter.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, max. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale/sportliche Figur; schwarze Schuhe, (evtl. Turnschuhe), langärmliger, schwarzer Kapuzenpulli, lange, schwarze Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bautzner Straße, Untermenzinger Straße, Allacher Straße, Brieger Straße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1590. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Körperverletzung – Berg am Laim

Am Donnerstag, 21.09.2023, gegen 04:00 Uhr, verständigte ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München telefonisch den Polizeinotruf 110. Er würde von einem Bekannten in seiner Wohnung mit einem Messer bedroht werden. Es wurden daraufhin mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte der 37-Jährige mit einer stark blutenden Nase angetroffen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lud der 37-Jährige einen 20-Jährigen mit Wohnsitz in Neuburg a. d. Donau zu sich in die Wohnung ein, um dort zu feiern und zu übernachten. Im Laufe der Nacht wurde der 20-Jährige dem 37-Jährigen gegenüber immer aggressiver, bis dieser den 20-Jährigen der Wohnung verwies.

Daraufhin griff sich der 20-Jährige ein Messer aus der Küche der Wohnung und bedrohte damit den 37-Jährigen. Im weiteren Verlauf legte der 20-Jährige das Messer beiseite und schlug den 37-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.

Der 20-Jährige konnte noch im Wohnhaus angetroffen werden. Er wurde vorläufig festgenommen und wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Der 37-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1591. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Schwabing

Am Dienstag,19.09.2023, gegen 15:30 Uhr, erhielt eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in München einen Telefonanruf. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus. Kurz darauf wurde das Telefonat durch einen weiteren bislang unbekannten Täter fortgesetzt, welcher sich als Staatsanwalt ausgab und behauptete, dass die Enkelin der über 90-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Es wäre eine Kaution zu zahlen, damit diese nicht in Untersuchungshaft müsse.

Die über 90-Jährige übergab daraufhin noch am selben Tag einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag und Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro an eine weibliche Person. Die über 90-Jährige, die in einem Seniorenheim wohnt, erzählte einem Pfleger von dem Vorfall, welcher daraufhin den Polizeinotruf 110 verständigte.

Die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1592. Einbruch in Gaststätte – Maxvorstadt

Im Zeitraum von Dienstag, 19.09.2023, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 20.09.2023, 07:00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Fenster in eine Gaststätte ein.

Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dachauer Straße, Lothstraße und Loristraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1593. Tödlicher Betriebsunfall auf Baustelle – Obersendling

Am Mittwoch, 20.09.2023, gegen 16:40 Uhr, fanden Bauarbeiten in einem im Rohbau befindlichen Haus in München-Obersendling statt. Dabei fiel eine komplette Betontreppe auf einen dort befindlichen 49-Jährigen Bauarbeiter mit Wohnsitz in München. Dieser erlitt lebensgefährliche Verletzungen, so dass er noch am Unfallort verstarb.

Das Kommissariat 13 (u.a. Betriebsunfälle) hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache übernommen.

1594. Pkw-Fahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle – Freimann

Am Donnerstag, 21.09.2023, gegen 03:45 Uhr, sollte ein Fahrer eines VW Pkw, der in Freimann unterwegs war, von einer Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Mit Erblicken der Polizei beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und versuchte sich, indem er die Anhaltesignale missachtete, der Verkehrskontrolle zu entziehen.

Aufgrund dessen wurden bei der Nachfahrt mehrere Streifenbesatzungen hinzugezogen. Bei seinem Fluchtversuch fuhr er zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit vom Münchner Westen, Carl-Orff-Bogen, in Richtung Osten zum Biedersteiner Tunnel. Von dort nach Bogenhausen, weiter nach Johanneskirchen. Dort wendete er sein Fahrzeug und fuhr Richtung Unterföhring. Der Pkw-Fahrer fuhr bei Unterföhring auf die Autobahn A9 und beschleunigte dort nochmals.

Zu diesem Zeitpunkt waren mehrere uniformierte als auch zivile Polizeifahrzeug im Einsatz. Auch der Polizeihubschrauber wurde hinzugezogen.

Der 26-jährige Pkw-Fahrer mit Wohnsitz im Landkreis Garmisch-Partenkirchen meldete sich im Laufe der Nachfahrt beim Polizeinotruf und ließ sich überzeugen, dass er an der nächsten Raststätte anhält. An einer Raststätte im Landkreis Eichstätt konnte der flüchtige Pkw-Fahrer angehalten und kontrolliert werden. Dieser befand sich alleine im Fahrzeug und wurde vorläufig festgenommen.

Gegen den 26-Jährigen wird nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Pkws unter Betäubungsmitteln, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und verschiedener anderer Verkehrsordnungswidrigkeiten ermittelt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.