FÜRTH. (1090) Wie mit Meldung 1088 berichtet, wurde am Mittwochnachmittag (20.09.2023) der Leichnam des seit Sonntagabend (17.09.2023) vermissten Dawood S. im Bereich der Wolfsgrubermühle in Fürth aufgefunden. Eine zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion ergab keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.



Nach dem Auffinden einer toten Person in der Pegnitz im Bereich der Wolfsgrubermühle und der Identifikation als den Vermissten Dawood S. ordnete die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Klärung der genauen Todesursache die Durchführung einer Obduktion an. Diese belegte am Donnerstagvormittag (21.09.2023), dass der Mann ertrunken ist. Es bestehen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl