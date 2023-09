REGENSBURG. Am 19. September verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Firma in der Wiener Straße. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstag brachen in den späten Abendstunden bislang Unbekannte in eine Firma im Regensburger Osten ein. Die Täter flohen ohne Beute nach der Tat in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden liegt nach aktuellem Stand im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und übernahm die Ermittlungen in diesem Fall.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Wer war am Dienstagabend in der Wiener Straße in Regensburg unterwegs und hat möglichweise Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?