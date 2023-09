OBERPFALZ/NABBURG, LKR. SCHWANDORF. Am Samstag, 7. Oktober 2023, veranstaltet das Polizeipräsidium Oberpfalz bei der Bereitschaftspolizei in Nabburg erneut einen Aktionstag zur Nachwuchswerbung. Unter dem Motto „Fordere Dich heraus!“ dürfen alle Interessierten probehalber den Sporttest der Bayerischen Polizei ablegen und sehen sofort, ob sie fit genug sind die Einstellungsprüfung zu bestehen. Zudem bietet das PP Oberpfalz ein exklusives Programm, um den Polizeiberuf näher kennen zu lernen. Alle Eltern sind dabei ebenfalls herzlich eingeladen, ihre Kinder zu begleiten.



Von 9 – 14 Uhr gewährt das Polizeipräsidium Oberpfalz Jugendlichen ab 14 Jahren, die Möglichkeit „Hinter die Kulissen“ der Polizei zu blicken und sich den Ausbildungsstandort Nabburg anzusehen.

Unter anderem können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Umgang mit Schusswaffen mit dem modernen Lasertrainingssystem ausprobieren. Zudem werden Waffen und Ausrüstung der Polizei vorgestellt.

Wo wohnen die Polizeianwärter während der Ausbildung? Wie läuft die Ausbildung ab? Diese Fragen werden durch Beamte in Ausbildung und durch die Einstellungsberaterinnen und -berater vor Ort beantwortet. Auch wird ein exklusiver Einblick in die Zimmer der Auszubildenen und in das Lehrsaalgebäude gewährt.

Der im Mittelpunkt stehende Sporttest umfasst folgende körperliche Betätigungen: Bankdrücken, Pendellauf, Ausdauerlauf und Springen über eine Kleinbank. Diese Übungen müssen beim Einstellungstest der Bayerischen Polizei bestanden werden. (Weitere Infos und ein Video der Sportprüfung findet man hier: https://www.mit-sicherheit-anders.de/deine-bewerbung/pruefungs-und-auswahlverfahren/sportpruefung/ )

Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich. Anmeldungen sind per E-Mail an: pp-opf.Praesidialbuero@polizei.bayern.de zu senden. Telefonische Anmeldungen sind unter der 0941/506-1020 möglich.

Medienvertreter dürfen die Veranstaltung ebenfalls gerne besuchen. Da es sich um ein abgesperrtes Gelände handelt, wird eine vorherige Anmeldung unter pp-opf.Praesidialbuero@polizei.bayern.de erbeten.