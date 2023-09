LUDWIGSCHORGAST, LKR. KULMBACH. Dienstagnacht beschmierte ein Unbekannter ein Großwahlplakat der CSU. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 7.30 Uhr am Mittwochmorgen besprühte der Täter ein Großwahlplakat der CSU mit blauer Farbe. Das Plakat war aufgestellt im Bereich der Auffahrt „An der Arnitz“ zur B303. Mit dem Graffiti verunstaltete der Unbekannte den abgebildeten Politiker und brachte den Schriftzug „AFD“ an. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zur Sachbeschädigung am Wahlplakat machen? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth.