Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Bundespolizeiinspektion Selb

BAYREUTH / SELB. Polizeipräsident Markus Trebes und Polizeioberrat André Gügel, Leiter der Bundespolizeiinspektion in Selb, unterzeichneten am Dienstag eine Kooperationsvereinbarung zur Intensivierung der Zusammenarbeit im Regierungsbezirk Oberfranken. Sie betonten dabei die Bedeutung der Kooperation für das Sicherheitsgefüge in Oberfranken.