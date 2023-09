BURGWINDHEIM, LKR. BAMBERG. In Burgwindheim geriet am Donnerstagmorgen eine Lagerhalle in Brand. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Am Donnerstagmorgen, gegen 05.45 Uhr, ging die Meldung über eine brennende Holzvergaseranlage in Burgwindheim ein. Kräfte der Polizei und der umliegenden Feuerwehren eilten umgehend zum Brandort.

Die Lagerhalle, in der Hackschnitzel lagerten, wurde durch das Feuer so stark beschädigt, dass sie vermutlich abgerissen werden muss. Der Schaden liegt im unteren siebenstelligen Eurobereich. Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt.

Die Feuerwehr ist mit zirka 140 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauern noch an, da immer wieder kleine Glutnester aufflammen.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.