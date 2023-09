TRÖSTAU, LKR. WUNSIEDEL. Am Dienstag, 12. September, meldete sich ein 42-Jähriger bei der Polizei Wunsiedel, da ein Mann und eine Frau soeben sein E-Bike gestohlen hatten. Bei der anschließenden Fahndung nahmen Polizisten zwei Tatverdächtige fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter Haftbefehl gegen das Duo.

Der 42-Jährige beobachtete am Dienstagvormittag, wie ein Mann das E-Bike in einen VW Sharan lud und gemeinsam mit einer Frau davonfuhr. Der 42-Jährige versuchte das Fahrzeug zu stoppen und fasste dazu in das geöffnete Beifahrerfenster. Er konnte jedoch die Flucht der Diebe nicht verhindern. Er hatte sein Fahrrad zuvor auf einem Firmengelände in der Kemnather Straße in Tröstau abgestellt und eine Kettenschloss um den Reifen gelegt. Die Beamten der Polizei Wunsiedel lösten umgehend Fahndungsmaßnahmen aus. Kurze Zeit später stoppten Kräfte der Grenzpolizei die Gesuchten in der Nähe von Hohenberg a.d. Eger. Im Kofferraum des VW Sharan fanden sie einen Satz Winterreifen im Zeitwert von etwa 400 Euro. Das Pedelec im Wert von rund 2000 Euro befand sich nicht in dem Fahrzeug.

Zwischenzeitlich übernahm die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 33 und 59 Jahren wurden am Mittwoch, 13. September, einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden tschechischen Staatsangehörigen. Sie sitzen nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten und müssen sich unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Von dem gestohlenen E-Bike fehlt aktuell noch jede Spur. Es wird wie folgt beschrieben:

Marke Haibike

Modell SDURO Hardseven 6.0

Rahmengröße L

Farbe: Titan / Bronze

Radgröße 27,5 Zoll

Bei den Winterreifen des Herstellers Semperit handelt es sich um das Modell Speed Grip 3. Die Reifen sind auf Alufelgen aufgezogen. Die Eigentumsverhältnisse konnten bis dato nicht geklärt werden. (siehe Fotos)

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des E-Bikes oder auf die Eigentümer der Winterreifen geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.

(Downloadfähige Fotos unten)